'त्या' 2 भोपळ्यांचं काय? शास्त्रींचा प्रश्न ऐकताच रोहित हसला; विराट म्हणाला, 'काही दिवसांमध्येच मी...', Video

Virat Kohli On His 2 Ducks Vs Aus: ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या दोन एकदिवसीय सामन्यांमध्ये सपाटून मार खाल्ल्यानंतर शनिवारी भारतीय संघाने मालिकेतील अखेरचा सामना जिंकून लाज राखली. या एकदिवसीय सामन्यांमध्ये विशेष लक्ष असलेल्या दोन खेळाडूंपैकी पहिला रोहित शर्मा आणि दुसरा होता विराट कोहली. विराट कोहलीला या मालिकेतील पर्थ आणि अॅडलेडवरील मैदानांवर भोपळाही न फोडता तंबूत परतला होता. कसोटी आणि टी-20 मधून निवृत्त होऊन केवळ एकदिवसीय सामने खेळत असलेल्या विराटला 2027 चा एकदिवसीय वर्ल्डकप खेळण्याची इच्छा आहे. मात्र त्याच्या या कामगिरीमुळे त्याचं भविष्य अंधारात आहे की काय अशी चर्चा चाहत्यांमध्ये सुरु झाली. मैगानाबाहेरील चर्चेचा विराटवरही दबाव होता असं सांगण्यात आलं. मात्र मालिकेतील तिसऱ्या आणि शेवटच्या सामन्यात विराट अगदी दमदार फटकेबाजी करताना दिसला. विराटला जी गोष्ट सर्वात अधिक आवडते ती म्हणजेच धावांचा पाठलाग करणे त्याने नेहमीप्रमाणे रोहितच्या जोडीने अगदी उत्तम प्रकारे साध्य करुन भारताला विजय मिळवून दिला.
हर्षित राणाने भारताकडून गोलंदाजी करताना चार विकेट घेतल्याने भारताने ऑस्ट्रेलियाला 236 धावांवर गुंडाळले. २३७ धावांचे लक्ष्य तसं सोपं होतं. धावांचा पाठलाग करणारा मास्टर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या 36 वर्षीय खेळाडूने स्टेज सेट करुन देत मैदानात घट्ट पाय रोवल्यानंतर दुसऱ्या बाजूने खेळणाऱ्या रोहितचा आत्मविश्वासही वाढला आणि तो रंगात येऊन फटकेबाजी करु लागला. मग काय विचारायचं चक्क 9 विकेट्स राहून भारताने हा सामना सहज जिंकला.
कोहलीने 81 चेंडूत 74 धावांची नाबाद खेळी केली तर रोहितही 121 धावा करुन नाबाद राहिला. या दोघांनी 168 धावांची नाबाद पार्टनरशीप केली. भारताने 11.3 ओव्हर, 9 विकेट्स राहून 237 धावांचं लक्ष्य गाठलं. सामन्यानंतर, 'फॉक्स क्रिकेट'साठी रवी शास्त्री आणि अॅडम गिलख्रिस्ट यांनी रोहित आणि विराटची मुलाखत घेतली. तेव्हा भारताचे माजी प्रशिक्षक राहिलेल्या शास्त्रींनी कोहलीला स्पर्धेतील पहिल्या दोन सामन्यात भोपळाही फोडता आला नाही यावरुन छेडलं. हा प्रश्न ऐकताच रोहित शर्माला हसू आलं. पण यावर विराटनेही अगदी मनमोकळेपणे उत्तर दिलं.
क्षणभर आपण या क्रिकेटच्या मैदानातील सुपरस्टार आहोत हे विसरुन विराटने एक माणूस म्हणून क्रिकेटपासून दूर राहिल्यावर धावा काढण्याचं विसारल्यासारखं होतं असल्यारखं म्हटलं. एकामागोमाग दोन भोपळे, अखेर या गर्तेतून तू बाहेर आलास? असं म्हणत शास्रींनी विराटला प्रश्न विचारला. त्यावर विराटने, "खरं सांगायचं तर, यातून बाहेर पडणे चांगले आहे. बरं, तुम्हाला माहिती आहे, मी हरवलो होतो. तुम्ही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खूप धावा केल्या आहेत, पण मग खेळ तुम्हाला सर्वकाही दाखवतो, अगदी या टप्प्यावरही. पुढल्या काही दिवसांमध्ये मी 37 वर्षांचा होईल तरी धाव कशी काढायची हे माहित नाही असे वाटत होतं. म्हणजे, हा खेळ अद्भुत आहे. म्हणूनच आम्हाला फलंदाजी आवडते, आम्हाला फलंदाजीतले बारकावे आवडतात. आणि जेव्हा ते तुमच्या मनासारखे होत नाही तेव्हा हे सारं काही खूप आव्हानात्मक असते. फक्त तुमची लय पुन्हा शोधणे महत्त्वाचे आहे. अर्थात, मैदानावर जाणे, खेळण्यासाठी तशी परिस्थिती असणे हे नेहमीच माझ्यातील सर्वोत्तम कामगिरी करण्यासाठी कारणीभूत ठरते," असं उत्तर दिलं.
ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेत चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजयानंतर कोहलीचा पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (आरसीबी) साठी इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) विजयानंतर तो सात महिन्यांनी पहिल्यांदाच मैदानात उतरलेला.