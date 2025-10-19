English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND vs AUS: पर्थमध्ये रोहित-विराट दोघेही फ्लॉप, विराट कोहली शून्यावर बाद, स्टार्कच्या चेंडूवर झाला झेलबाद

Virat Kohli wicket in 1st ODI: कोहलीला आठ चेंडू खेळावे लागले पण तो त्याचे खाते उघडू शकला नाही. फक्त आठ धावा करणारा रोहित जोश हेझलवूडच्या चेंडूवर स्लिपमध्ये झेलबाद झाला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 19, 2025, 10:26 AM IST
IND vs AUS: पर्थमध्ये रोहित-विराट दोघेही फ्लॉप, विराट कोहली शून्यावर बाद, स्टार्कच्या चेंडूवर झाला झेलबाद
Virat Kohli Out on 0, Australia vs India, 1st ODI at Perth

Virat Kohli wicket, IND vs AUS: भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील पहिल्या वनडे सामन्याची सुरुवात पर्थच्या मैदानावर मोठ्या अपेक्षांनी झाली होती. चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 नंतर भारतीय संघात परतलेले रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोघांकडून चाहत्यांना प्रचंड आशा होत्या. मात्र, सामन्याची सुरुवात भारतीय फलंदाजांसाठी स्वप्नभंगासारखी ठरली. कर्णधार रोहित शर्मा आणि स्टार बॅटर विराट कोहली दोघेही अपयशी ठरले आणि भारताचा टॉप ऑर्डर पूर्णपणे कोसळला. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीचा बॅट पूर्णपणे शांत राहिला. त्याने आठ चेंडूंचा सामना केला, पण एकही धाव नोंदवू शकला नाही. कोहली व्यतिरिक्त रोहित शर्माही केवळ आठ धावा करून जोश हेजलवुडच्या चेंडूवर स्लिपमध्ये झेलबाद झाला.

Add Zee News as a Preferred Source

कोहलीचा ‘डक’ विक्रम वाढला

विराट कोहली वनडे क्रिकेटमध्ये 17व्या वेळेस शून्यावर बाद झाला आहे. तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तो 39व्या वेळेस खाते न उघडता पॅव्हेलियनमध्ये परतला आहे.

हे ही वाचा: Rohit Sharma: रोहित शर्माचा तो नकोसा रेकॉर्ड कायम! 500 व्या सामन्यात फक्त 8 धावांमध्येच बाद!

 

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक वेळा ‘डक’वर बाद झालेले खेळाडू:

  • 43 - झहीर खान
  • 40 - इशांत शर्मा
  • 39 - विराट कोहली*
  • 37 - हरभजन सिंग
  • 35 - अनिल कुंबळे
  • 35 - जसप्रीत बुमराह
  • 34 - सचिन तेंडुलकर
  • 34 - रोहित शर्मा

कोहली कसा झाला बाद?

रोहित आणि कोहली दोघांचीही ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची पुनरागमन कामगिरी निराशाजनक ठरली. मिचेल स्टार्कने कोहलीला ऑफ स्टंपच्या बाहेर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ चेंडू टाकला. कोहलीने शरीरापासून दूर ड्राईव्ह खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडूने बॅटचा बाहेरील कडा घेतला आणि थेट बॅकवर्ड पॉइंटकडे गेला. तिथे कूपर कॉनोलीने हवेत झेप घेत अप्रतिम झेल पकडला. या सामन्यात पहिल्यांदाच कोहली ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीवर वनडेत शून्यावर बाद झाला आहे.

 

ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे क्रिकेटमध्ये कोहली शून्यावर किट वेळ झालाय बाद? 

 

  • 0 (3) बेंगळुरू, 2013
  • 0 (4) चेन्नई, 2017
  • 0 (8) पर्थ, 2025*

FAQ 

प्र.1: विराट कोहली पहिल्या वनडेत किती धावा करून बाद झाला?
विराट कोहली 8 चेंडू खेळून एकही धाव न करता शून्यावर बाद झाला.

प्र.2: विराट कोहलीला कोणत्या गोलंदाजाने बाद केले?
मिचेल स्टार्कने कोहलीला ऑफ स्टंपच्या बाहेर टाकलेल्या चेंडूवर झेलबाद केले.

प्र.3: विराट कोहली वनडे क्रिकेटमध्ये किती वेळा शून्यावर बाद झाला आहे?
कोहली वनडे क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत 17 वेळा ‘डक’वर बाद झाला आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs Ausindia vs australiaperthVirat Kohli

इतर बातम्या

Rohit Sharma: रोहित शर्माचा तो नकोसा रेकॉर्ड कायम! 500 व्या...

स्पोर्ट्स