रोहित- विराट सह टीम इंडिया 'या' दिवशी ऑस्ट्रेलियाला रवाना होणार, समोर आलं शेड्युल

IND VS AUS ODI Series : टीम इंडिया सध्या वेस्ट इंडिज विरुद्ध टेस्ट सीरिजमध्ये व्यस्त आहे. त्यानंतर टीम इंडिया (Team India) ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार असून जिथे दोन्ही संघांमध्ये 3 वनडे आणि पाच टी20 सामने खेळवले जातील. टीम इंडियाचा ऑस्ट्रेलिया (IND VS AUS) दौरा 19 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर पर्यंत असणार असून यासाठी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाला जाण्यासाठी कधी रवाना होणार याबाबतचं शेड्युल समोर आलं आहे.
मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलेल्या माहितीनुसार टीम इंडिया दोन दोनच्या गटाने ऑस्ट्रेलियाला रवाना होईल. पहिला वनडे सामना हा 19 ऑक्टोबर पासून सुरु होणार आहे. 15 ऑक्टोबर रोजी टीम इंडियातील काही खेळाडू हे सकाळी तर काही खेळाडू हे संध्याकाळच्या विमानाने ऑस्ट्रेलियाला पोहोचतील. खेळाडूंचा ऑस्ट्रेलियाला जाण्याची वेळ विमान तिकिटांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असेल.
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे विमान पकडण्यापूर्वी नवी दिल्लीमध्ये इतर खेळाडूंसह एकत्र येतील. विराट कोहली आधी लंडनमधून भारतात येईल आणि मग टीम इंडियासह ऑस्ट्रेलियाला रवाना होईल. भारत विरुद्ध पहिला वनडे सामना हा 19 ऑक्टोबर रोजी पर्थमध्ये खेळवला जाईल. जर डोमेस्टिक आणि आंतरराष्ट्रीय सामने हे निर्धारित शेड्युलपेक्षा लवकर संपले तर ऑस्ट्रेलियाला जाण्यापूर्वी खेळाडूंना अराम करण्यासाठी थोडा वेळ दिला जाईल.
मागच्या शनिवारी बीसीसीआयने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा केली. वनडे आणि टी 20 फॉरमॅटमध्ये टीम इंडिया प्रत्येकी तीन सामने खेळणार आहे. सिलेक्शन कमिटीने वर्ल्ड कप 2027 लक्षात घेऊन शुभमन गिलला वनडे कर्णधार बनवलंय, त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध होणाऱ्या सीरिजमध्ये तो भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल. तर टीम इंडियाचे दिग्गज खेळाडू रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) हे शुभमन गिलच्या नेतृत्वात खेळताना दिसतील.
