/IND vs BAN : भारतीय संघाची फायनलमध्ये एन्ट्री, बांग्लादेशला 40 धावांनी केलं पराभूत

India vs Bangladesh Asia Cup Semi-Final : आशिया कप 2026 चा सेमीफायनलचा सामना आज भारत महिला संघ विरुद्ध बांग्लादेश महिला संघ यांच्यामध्ये सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने स्पर्धेमध्ये एकही सामना न गमावता फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. बांग्लादेश महिला संघाला भारताने 40 धावांनी पराभूत केले आहे. या सामन्यामध्ये शेफाली वर्माची आणखी एकदा प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली. टीम इंडियाच्या संघ आता अंतिम सामन्यामध्ये कोणाशी सामना करेल हे सेमीफायनल दोन च्या सामन्यावर अवलंबून असणार आहे. या सामन्यात भारतीय संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध बांग्लादेश सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर बांग्लादेशच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 20 ओव्हरमध्ये 6 विकेट्स गमावून 149 धावा केल्या. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाची सलामीवीर फलंदाज आणि उपकर्णधार स्मृती मानधना फेल झाली. स्मृती मानधनाने संघासाठी 2 धावा केल्या आणि विकेट गमावली. टीम इंडियाची दुसरी फलंदाज शेफाली वर्माने आणखी एकदा सामन्यात छाप पाडली आणि संघासाठी 64 धावांची खेळी खेळली, यामध्ये तिने 3 षटकार आणि 7 चौकार मारले. प्रतिका रावल आणखी एकदा फेल झाली तिने 20 धावा केल्या आणि बाद झाली.
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भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने 28 चेंडूमध्ये 24 धावा केल्या आणि नाबाद राहिली, रिचा घोषने काही मोठे शॅाट्स मारले आणि संघासाठी 16 चेंडूमध्ये 21 धावा केल्या. टीम इंडियाची स्टार दिप्ती शर्माने संघासाठी शेवटच्या ओव्हरमध्ये कमालीची कामगिरी केली आणि संघासाठी 6 चेंडूमध्ये 16 धावा केल्या. आजच्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाची गोलंदाजीने विकेट कमी घेतले पण संघाच्या गोलंदाजांची प्रभावी गोलंदाजी केली.
भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर टीम इंडियाची स्टार अष्टपैलू दिप्ती शर्मा हिने संघासाठी प्रभावी कामगिरी केली आणि 4 ओव्हरमध्ये 3 विकेट्स नावावर केले. तर श्री चरणीने संघासाठी 1 विकेट घेतला तर प्रेमा रावतने देखील संघाला एक विकेट मिळवून दिला. नंदनी शर्माने शेवटच्या ओव्हरमध्ये दोन विकेट मिळवला.