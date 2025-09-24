IND vs BAN Asia Cup Live Streaming: आशिया कप 2025 चा रोमांचक टप्पा आता सुपर-4 फेरीत पोहोचला आहे. या फेरीतील आजचा (२४ सप्टेंबर) सामना भारत आणि बांगलादेश यांच्यात होणार आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण यानंतर अंतिम फेरीत कोण पोहोचणार याचा अंदाज अधिक स्पष्ट होईल. टीम इंडिया पाकिस्तानविरुद्ध दमदार विजय मिळवत उत्साहात आहे आणि आता बांगलादेशवर मात करून सरळ फायनलचे तिकीट निश्चित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. दुसरीकडे, लिटन दासच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशने सुपर-4 मध्ये प्रवेश करताना श्रीलंकेला पराभूत केले. श्रीलंका ही स्पर्धेतील मजबूत दावेदार मानली जात होती, परंतु बांगलादेशने तिला हरवत थोडा आत्मविश्वास वाढवला आहे. मात्र, टीम इंडियाविरुद्ध खेळताना बांगलादेशसमोर मोठं आव्हान उभं राहणार आहे.
टी20 सामन्यांमध्ये भारताचा बांगलादेशविरुद्धचा दबदबा स्पष्ट दिसतो. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये 17 टी20 सामने झाले असून त्यापैकी भारताने तब्बल 16 सामने जिंकले आहेत, तर बांगलादेश फक्त एकदाच विजयी झाला आहे. त्यामुळे आकडेवारी स्पष्टपणे सांगते की बांगलादेशला भारताविरुद्ध खेळताना नेहमीच संघर्ष करावा लागला आहे.
भारत-बांगलादेश सुपर-4 सामना आज म्हणजेच 24 सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सामना रात्री 8 वाजता सुरू होईल, तर टॉस सायंकाळी 7.30 वाजता पार पडेल. दुबईच्या मैदानावर भारत आणि बांगलादेश यांच्यात आजवर एकही टी20 सामना झाला नाही, त्यामुळे हा सामना ऐतिहासिक ठरणार आहे.
आशिया कप 2025 चे अधिकृत प्रसारण हक्क Sony Sports Network कडे आहेत. त्यामुळे भारत-बांगलादेश सामना खालील चॅनेल्सवर थेट पाहता येईल:
जे चाहते मोबाईलवर किंवा ऑनलाईन सामना पाहण्यास प्राधान्य देतात, त्यांच्यासाठी SonyLIV अॅप आणि वेबसाइट तसेच FanCode अॅप आणि वेबसाइट वर सामना थेट पाहता येणार आहे. यासाठी सबस्क्रिप्शन आवश्यक आहे.
भारताचे सामने मोफत पाहायचे असतील तर चाहत्यांसाठी चांगली बातमी आहे. एशिया कप 2025 मधील भारताचे सर्व सामने डीडी स्पोर्ट्स वर मोफत प्रसारित होत आहेत. त्यामुळे भारत-बांगलादेश सुपर-4 सामना देखील डीडी स्पोर्ट्सवर फ्रीमध्ये पाहता येईल.
भारताने सुपर-4 मधील पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानवर मात करून फाइनलची दारे जवळपास खुली केली आहेत. जर भारत आज बांगलादेशला हरवतो, तर तो फायनलमध्ये पोहोचणारा पहिला संघ ठरेल. दुसरीकडे, बांगलादेशसाठी हा सामना करो किंवा मरो असा ठरणार आहे. विजय मिळवूनच ते अंतिम फेरीसाठीची आपली आशा जिवंत ठेवू शकतात. भारत विरुद्ध बांगलादेश हा सामना केवळ स्पर्धात्मकच नाही, तर भावनात्मक देखील आहे. एकीकडे टीम इंडिया आपला विजयाचा सिलसिला कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नात असेल, तर दुसरीकडे बांगलादेश इतिहास बदलण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरेल. चाहते मात्र हा सामना टीव्ही, ऑनलाईन किंवा डीडी स्पोर्ट्सवर मोफत पाहत क्रिकेटचा आनंद लुटू शकतात.