सेमी फायनलच्या तोंडावर भारताच्या स्टार फलंदाजाला दुखापत, मागच्या सामन्यात ठोकलं होतं शतक

Womens World Cup 2025 : भारत विरुद्ध बांगलादेश (India VS Bangladesh) यांच्यात महिला वर्ल्ड कप 2025 मधील शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जात आहे. यानंतर सेमी फायनलच्या सामन्यांना सुरुवात होणार असून 30 ऑक्टोबर रोजी भारताला ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध सेमी फायनल सामना खेळायचा आहे. मात्र यापूर्वीच टीम इंडियाचं टेन्शन वाढलं आहे. टीम इंडियाची स्टार फलंदाज प्रतिका रावल हिला रविवारी बांगलादेश विरुद्ध सामन्यादरम्यान फिल्डिंग करत असताना दुखापत झाली. प्रतिका रावलने न्यूझीलंड विरुद्ध गुरुवारी झालेल्या सामन्यात टीम इंडियासाठी (Team India) शतकीय कामगिरी केली होती.
रविवारी भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर सामना रंगला. यात भारताने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. पावसामुळे हा वनडे सामना 27 ओव्हरचा करण्यात आला. बांगलादेशचा संघ 119 धावा करू शकला आणि त्यांनी टीम इंडियाला विजयासाठी 120 धावांचं आव्हान दिलं. बांगलादेशच्या फलंदाजीची इनिंग सुरु असताना 20.6 ओव्हरला भारताची स्टार फलंदाज प्रतिका रावलला फिल्डिंग करत असताना दुखापत झाली.
20.6 ओव्हरला दीप्ती शर्माच्या गोलंदाजीवर शर्मीन अख्तरने शॉट खेळला. या शॉटवर बॉल रोखत असताना प्रतिका रावलचा उजवा पाय मैदानावर अडकला आणि तिचा घोटा मुरगळला. प्रतीका घसरून जमिनीवर पडली. ती वेदनेनं कळवळत होती. तेव्हा टीम इंडियाचे खेळाडू आणि फिजिओ तिच्या मदतीसाठी धावले. प्रतिकाला मैदानाबाहेर नेण्यात आलं. सेमी फायनल तोंडावर असताना प्रतिकाला झालेली दुखापत ही टीम इंडियासाठी चिंतेचा विषय आहे. न्यूझीलंड विरुद्ध गुरुवारी झालेल्या सामन्यात त्याने शतक ठोकलं होतं. प्रतिका रावलने जबरदस्त खेळी करून 134 बॉलमध्ये 122 धावा केल्या. या इनिंगमध्ये त्यांनी 13 चौकार आणि 2 जबरदस्त सिक्स ठोकले.
A freak injury for Indian opener PratikaRawal while diving to save a boundary
Catch the LIVE action https://t.co/AHK0zZJTc3INDvBAN | LIVE NOW pic.twitter.com/xvWH7lFTrV
Star Sports (StarSportsIndia) October 26, 2025
UPDATETeamIndia all-rounder Pratika Rawal sustained an injury to her knee and ankle while fielding in the 1st innings against Bangladesh. The BCCI Medical Team is closely monitoring her progress.INDvBAN pic.twitter.com/JDocwJEF9A
BCCI Women (BCCIWomen) October 26, 2025
भारताची प्लेइंग 11 : प्रतिका रावल, स्मृती मानधना, हरलीन देओल, जेमिमाह रॉड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), दीप्ती शर्मा, उमा चेत्री (विकेटकिपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, श्रीचरणी, रेणुका सिंह ठाकूर
हेही वाचा : IND VS AUS सीरिज संपल्यावर रोहित शर्माच्या पोस्टमुळे खळबळ, कॅप्शन वाचून चाहते थक्क
भारत-बांगलादेश यांच्यातील ग्रुप स्टेज सामना कधी आणि कुठे खेळला गेला?
उत्तर: हा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना रविवारी (२६ ऑक्टोबर २०२५) नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर खेळला गेला. पावसामुळे हा वनडे सामना २७ ओव्हरचा करण्यात आला.
प्रतिका रावलला नेमकं कशी दुखापत झाली?
उत्तर: २०.६ ओव्हरला दीप्ती शर्माच्या गोलंदाजीवर शर्मीन अख्तरने शॉट खेळला. या शॉट रोखताना प्रतिकाचा उजवा पाय मैदानावर अडकला आणि तिचा घोटा मुरगळला. ती वेदनेनं कळवळली आणि जमिनीवर पडली. टीम इंडियाचे खेळाडू आणि फिजिओ तिच्या मदतीसाठी धावले, आणि तिला मैदानाबाहेर नेण्यात आलं.
प्रतिका रावलने न्यूझीलंडविरुद्ध कशी कामगिरी केली?
उत्तर: गुरुवारी (२३ ऑक्टोबर २०२५) झालेल्या सामन्यात प्रतिकाने शतकीय खेळी केली. तिने १३४ चेंडूंत १२२ धावा केल्या, ज्यात १३ चौकार आणि २ षटकार होते. ही खेळी टीम इंडियासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण ठरली.