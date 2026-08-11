/IND vs BAN मालिका रद्द, बीसीसीआयचा मोठा निर्णय! बांग्लादेश बोर्डाची मागणी फेटाळली

IND vs BAN Series Cancelled : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये कसोटी मालिका सुरु व्हायला फक्त चार दिवस शिल्लक असताना आता बीसीसीआयने अफगाणिस्तानविरुद्ध टी20 मालिकेची घोषणा केली आहे. 2026 मध्ये झालेल्या टी20 विश्वचषकाचे आयोजन हे भारत आणि श्रीलंकामध्ये करण्यात आले होते. पण बांग्लादेशने भारतामध्ये येण्यास नकार दिल्यामुळे बांग्लादेशला आयसीसीने स्पर्धेमधून बाहेर केले होते. त्याचबरोबर आयपीएल 2026मध्ये मुस्तफिजुर रहमानला देखील बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. मागील काही दिवसांपासून सातत्याने भारत विरुद्ध बांग्लादेश यांच्यामध्ये मालिका होणार अशा चर्चा सुरु होत्या पण आता यावर निर्णय पक्का झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
आता बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाने भारत दौरा करण्यास नकार दिला आहे, याआधी बांग्लादेशच्या क्रिकेट बोर्डाने विश्वचषकाच्या वेळी भारतामध्ये येण्यास नकार दिला होता. अलीकडेच बीसीसीआय आणि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यांच्यामध्ये संबंध सुधारले होते पण भारत अजूनही बांग्लादेशचा दौरा करण्यास इच्छुक नाही. त्यामुळे आता भारत विरुद्ध बांग्लादेश यांच्यामध्ये व्हाईट-बॉल मालिका आता जवळजवळ रद्द झाल्याचे चित्र दिसत आहे. व्हाईट-बॉल मालिका बांग्लादेशमध्ये होणार होती पण बीसीसीआयने बांग्लादेश दौरा करण्यास नकार दिला आहे.
— Cricbuzz (@cricbuzz) August 11, 2026
With the Afghanistan series confirmed, the possibility of India touring Bangladesh next month has almost been ruled out.
BCB had earmarked September 1 to 13 for the six white-ball games but India and Afghanistan will play between September 13-17. https://t.co/85kJG8v1gP pic.twitter.com/W6MTgepAmj
बीसीसीआयला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाने 1 ते 13 सप्टेंबर दरम्यान व्हाईट-बॉल मालिका खेळण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावामध्ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाने 6 सामने खेळवण्याची विनंती केली होती. पण आज बीसीसीआयने अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन सामन्यांची टी20 मालिका खेळवण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे मग बांग्लादेश मालिका ही आता जवळजवळ रद्द करण्यात आली आहे असे क्रिकबझच्या वृत्ताने माहिती दिली आहे.