Marathi News
अभिषेक शर्माने आशिया कपमध्ये रचला इतिहास, विराटनंतर अशी कामगिरी करणारा दुसरा फलंदाज

IND VS BAN :  बांगलादेश विरुद्ध  सुपर 4 सामन्यापूर्वी आशिया कप 2025 मध्ये 200 धावांचा टप्पा पूर्ण करण्यासाठी अभिषेक शर्माला फक्त 27 धावांची आवशक्यता होती. बांगलादेश विरुद्ध दमदार फलंदाजी करत त्याने अर्धशतक ठोकले आणि रेकॉर्ड सुद्धा नावावर केला. 

पूजा पवार | Updated: Sep 24, 2025, 11:20 PM IST
अभिषेक शर्माने आशिया कपमध्ये रचला इतिहास, विराटनंतर अशी कामगिरी करणारा दुसरा फलंदाज
(Photo Credit : Social Media)

IND VS BAN : आशिया कप 2025 मध्ये भारत विरुद्ध बांगलादेश (India VS Bangladesh) यांच्यात सुपर 4 चा सामना पार पडला. या सामन्यात अभिषेक शर्माने (Abhishek Sharma) बांगलादेश विरुद्ध दमदार खेळी करून इतिहास रचला आहे. आशिया कप (Asia Cup 2025) टी 20 फॉरमॅटमधील एका सीजनमध्ये 200 धावा करणारा अभिषेक शर्मा दुसरा भारतीय तर जगातील तिसरा फलंदाज ठरला आहे. अभिषेक शर्मा आशिया कप टी20 मध्ये लागोपाठ दोन अर्धशतक ठोकणारा विराटनंतरचा दुसरा भारतीय खेळाडू आहे. बांगलादेश विरुद्ध  सुपर 4 सामन्यापूर्वी आशिया कप 2025 मध्ये 200 धावांचा टप्पा पूर्ण करण्यासाठी अभिषेक शर्माला फक्त 27 धावांची आवशक्यता होती. बांगलादेश विरुद्ध दमदार फलंदाजी करत त्याने अर्धशतक ठोकले आणि रेकॉर्ड सुद्धा नावावर केला. 

 कोणी केल्या सर्वाधिक धावा : 

आशिया कप टी 20 फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा रेकॉर्ड मोहम्मद रिझवानच्या नावावर आहे. माजी पाकिस्तानी कर्णधार मोहम्मद रिझवानने 2022 च्या आशिया कपमध्ये 6 सामन्यात 281 धावा केल्या. 2022 च्या आशिया कपमध्ये विराट कोहलीने टीम इंडियासाठी पाच सामन्यांमध्ये एकूण 273 धावा केल्या. आता अभिषेक शर्माने पाच डावांमध्ये 248 धावा केल्या आहेत. आशिया कपच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय फॉरमॅटमध्ये विराट कोहलीने 10 सामन्यात 429 धावा केल्या आहेत. तर 9 सामन्यात 271 धावा करून रोहित शर्मा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जर अभिषेक शर्माने पुढील सामन्यात किमान 99 धावा केल्यास तर तो रोहितला मागे टाकत भारतासाठी दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनेल.

अभिषेक शर्मा नंबर 1 वर कायम : 

भारताचा युवा फलंदाज अभिषेक शर्मा आशिया कप 2025 मध्ये जबरदस्त फलंदाजी करत आहे. त्याने पाकिस्तान विरुद्ध झालेल्या सुपर 4 सामन्यात अर्धशतकीय खेळी केली. त्याच्या या जबरदस्त खेळाचा परिणाम आयसीसी टी-20 रँकिंगमध्ये दिसून येत आहे. अभिषेकने 907 रेटिंग गुणांसह आपले अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे. ही कामगिरी भारतीय क्रिकेटसाठी अभिमानाची आहे, कारण गेल्या काही काळात कोणत्याही भारतीय फलंदाजाने इतक्या मोठ्या  गुणांसह टी 20 क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावलेले नव्हते. 

FAQ : 

अभिषेक शर्माने कोणता इतिहास रचला?
अभिषेक शर्मा आशिया कप टी-२० मधील एका सीझनमध्ये २००+ धावा करणारा दुसरा भारतीय आणि जगातील तिसरा फलंदाज ठरला. तसेच, तो विराट कोहलीनंतर लागोपाठ दोन अर्धशतके ठोकणारा दुसरा भारतीय खेळाडू आहे.

या सामन्यापूर्वी अभिषेक शर्माला २०० धावांसाठी किती धावांची गरज होती?
सुपर ४ सामन्यापूर्वी अभिषेक शर्माला २०० धावांचा टप्पा पूर्ण करण्यासाठी फक्त २७ धावांची आवश्यकता होती. बांगलादेशविरुद्ध अर्धशतकीय खेळी करून त्याने हा टप्पा ओलांडला.

आशिया कप टी-२० मधील एका सीझनमध्ये सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?
मोहम्मद रिझवानने २०२२ च्या आशिया कपमध्ये ६ सामन्यात २८१ धावा केल्या, जो सर्वाधिक आहे. विराट कोहलीने २०२२ मध्ये ५ सामन्यात २७३ धावा केल्या, तर अभिषेक शर्माने २०२५ मध्ये ५ डावांमध्ये २४८ धावा केल्या.

 

About the Author
Tags:
abhishek sharmamarathi newsCricket NewsAsia Cup 2025team india

