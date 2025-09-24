English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND VS BAN : बांगलादेशने टॉस जिंकला! संघात तब्बल 4 बदल, कॅप्टन सूर्यकुमारने प्लेईंग 11 मध्ये कोणाला दिली संधी?

IND V BAN : दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून आजच्या सामन्यात विजयी होणारा संघ आशिया कप फायनलमध्ये आपलं स्थान निश्चित करेल. 

पूजा पवार | Updated: Sep 24, 2025, 07:58 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND V BAN : भारत विरुद्ध बांगलादेश (India VS Bangladesh) यांच्यात आशिया कप 2025 मध्ये सुपर 4 स्टेजचा सामना खेळवला जात आहे. यापूर्वी टीम इंडिया आणि बांगलादेश दोघांनी सुपर 4 मधील प्रत्येकी 1 सामना जिंकला आहे. या सामन्यापूर्वी झालेला टॉस बांगलादेशने जिंकला. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून आजच्या सामन्यात विजयी होणारा संघ आशिया कप फायनलमध्ये आपलं स्थान निश्चित करेल. 

भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात सुपर 4 स्टेजचा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्याचा टॉस बांगलादेशने जिंकला. बांगलादेशचा कर्णधार लिटन दास हा दुखापतीच्या कारणामुळे हा सामना खेळणार नाही. त्याला सरावादरम्यान दुखापत झाली होती त्यामुळे त्याच्या ऐवजी जाकीर अली हा या सामन्यात बांगलादेशचं नेतृत्व करेल.  . बांगलादेशने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारताला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावे लागेल. 

टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने बांगलादेश विरुद्धच्या सामन्यात टीम इंडियात कोणतेही बदल केलेले नाहीत. तर बांगलादेशचा काळजीवाहू कर्णधार जाकीर अलीने सांगितलं की त्यांनी मागच्या सामन्याच्या तुलनेत प्लेईंग ११ मध्ये ४ बदल केले आहेत.  लिटन दास,  महेदी हसन, तस्किन अहमद, शोरीफुल इस्लाम, यांना बेंचवर बसवण्यात आलं आहे. 

भारताची प्लेईंग 11 : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

बांगलादेशची प्लेईंग 11 : सैफ हसन, तन्झिद हसन तमीम, परवेझ हुसैन इमॉन, तौहीद ह्रदोय, शमीम हुसैन, जाकेर अली (कर्णधार/ विकेटकिपर), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसेन, तनझिम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान

FAQ : 

भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यातील आशिया कप २०२५ सुपर ४ सामना कधी आणि कुठे होत आहे?
हा सामना २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जात आहे.

बांगलादेशचा कर्णधार लिटन दास का खेळत नाही?
लिटन दासला सरावादरम्यान दुखापत झाली, त्यामुळे तो हा सामना खेळू शकत नाही.

या सामन्याचा टॉस कोणी जिंकला आणि काय निर्णय घेतला?
बांगलादेशने टॉस जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारताला आधी फलंदाजी करावी लागेल.

