/महिला आशिया कप 2026 ची पहिली सेमीफायनल, भारत - बांगलादेश भिडणार, Live सामना कुठे पाहाल?

Womens Asia Cup 2026 IND VS BAN : महिला आशिया कप 2026 ही स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात असून आज गुरुवार 10 सप्टेंबर पासून सेमी फायनल सामन्यांना सुरुवात होणार आहे. 10 आणि 11 असे दोन दिवस दोन सेमी फायनल सामने खेळवले जाणार असून त्याचा शुभारंभ भारत विरुद्ध बांगलादेश पहिल्या सेमी फायनल सामन्याने होईल. तर दुसरा सामना 11 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात पार पडेल. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना पार पडणार असून रात्री 8 वाजता या सामन्यांना सुरुवात होणार आहे.
भारत विरुद्ध बांगलादेश महिला संघांमध्ये सेमी फायनल 1 चा सामना खेळवला जाणार असून यात विजयी होणारा संघ हा थेट फायनलमध्ये पोहोचेल. भारताने आतापर्यंत ग्रुप स्टेजमधील तीनही सामने जिंकले आणि ते सेमी फायनलमध्ये पोहोचणारा पहिला संघ ठरला. भारताने थायलंड, हॉंगकॉंग, पाकिस्तान यांचा दारुण पराभव केला. पाकिस्तानला तर भारतीय गोलंदाजांनी पहिल्या इनिंगमध्ये 55 धावांवर ऑलआउट केले. तर बांगलादेशचा संघ ग्रुप स्टेजमधील तीनपैकी दोन सामने जिंकून सेमी फायनलमध्ये पोहोचला.
भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्या सेमी फायनल सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी दुबईत खेळवला जाणार आहे. या सामन्याचे लाईव्ह प्रक्षेपण हे सोनी लिव्ह अँप आणि वेबसाईटवर दाखवले जाईल. तर टीव्हीवर हा सामना सोनी चॅनलवर दाखवला जाणार आहे.
भारत विरुद्ध बांगलादेश यांचा टी20 क्रिकेटमधील हेड टू हेड रेकॉर्ड पाहिला तर दोन्ही महिला संघांमध्ये आतापर्यंत 23 सामने खेळवले गेले असून यातील 20 सामने हे भारताने तर 3 सामने हे बांगलादेशने जिंकलेत. 2018 मध्ये झालेल्या महिला आशिया कप 2026 च्या फायनल सामन्यात बांगलादेशने भारताला 3 विकेटने पराभूत केलं. तर 2024 च्या सेमी फायनल सामन्यात भारताने 10 विकेट्सने बांगलादेशचा पराभव केला होता.
भारत : स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, क्रांति गौड़, श्री चरणी, नंदिनी शर्मा.
बांगलादेश : जुआरिया फरडोस, निगार सुल्ताना (कर्णधार आणि विकेटकिपर), शोभना मोस्तारी, दिलारा अख्तर, शोरना अख्तर, राबिया खान, शर्मिन अख्तर, नाहिदा अख्तर, सुल्ताना खातून, मारुफा अख्तर, फाहिमा खातून.