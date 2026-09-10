/आज भारत विरुद्ध बांगलादेश मध्ये रंगणार सेमी फायनल! प्लेइंग 11 मध्ये कोणाला मिळणार संधी?

Womens Asia Cup 2026 : महिला आशिया कप 2026 मध्ये भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात सेमी फायनलचा सामना गुरुवार 10 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून या विजेता संघ थेट फायनलचं तिकीट मिळवेल तर पराभूत संघ थेट स्पर्धेबाहेर होईल. रात्री 8 वाजता या सामन्याला सुरुवात होणार असून आतापर्यंत एकही सामना न पराभूत झालेला टीम इंडियाच्या संघात सेमी फायनल सामन्यासाठी कर्णधार हरमनप्रीत कौर कोणाला संधी देणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
महिला आशिया कप 2026 स्पर्धेत टीम इंडियाने हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात आतापर्यंत ग्रुप स्टेजमधील सलग तीन सामने खेळले. यापैकी पहिला सामना हा थायलंड विरुद्ध खेळला ज्यात टीम इंडियाने 94 धावांनी विजय मिळवला. तर भारत हॉंगकॉंग सामन्यात 137 धावांनी विजय मिळवला. तर 5 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध सामन्यात भारतीय संघाने 7 विकेटने विजय मिळवला. पहिल्या इनिंगमध्ये पाकिस्तान संघाला टीम इंडियाने 55 धावांवर ऑलआउट केले होते.
बांगलादेशने ग्रुप स्टेजमध्ये इंडोनेशिया, आणि यूएईला पराभूत केले होते. तर श्रीलंकेविरुद्ध बांगलादेशला एका सामन्यात पराभव मिळाला होता. यूएईला बांगलादेशने 34 धावांनी पराभूत केले. तर इंडोनेशियाला 71 धावांनी पराभव मिळाला.
भारतीय संघाचं प्रदर्शन संपूर्ण महिला आशिया कप 2026 स्पर्धेत जबरदस्त राहिलं. भारतीय संघ कोणत्याही बदलाशिवाय तीनही सामन्यात उतरला. त्यामुळे सेमी फायनल सामन्यात सुद्धा प्लेईंग 11 मध्ये कोणताही बदल होणार नाही अशी अपेक्षा केली जात आहे. तर दुसरीकडे बांगलादेशच्या संघाने आतापर्यंत 14 खेळाडूंना आजमावले आहे. ज्यात 17 वर्षीय ऑलराउंडर फरजाना ईस्मीन सुद्धा सामील आहे जिने महिला आशिया कपमध्ये पदार्पण केलं. असं मानलं जातंय की भारताचा क्रिकेट संघ हा बांगलादेश संघात सुद्धा मोठे बदल करणार नाही.
स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, क्रांति गौड़, श्री चरणी, नंदिनी शर्मा.
जुआरिया फरडोस, निगार सुल्ताना (कर्णधार आणि विकेटकिपर), शोभना मोस्तारी, दिलारा अख्तर, शोरना अख्तर, राबिया खान, शर्मिन अख्तर, नाहिदा अख्तर, सुल्ताना खातून, मारुफा अख्तर, फाहिमा खातून.