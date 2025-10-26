IND VS BAN : पावसामुळे सामना गेला वाहून, अवकाळी पावसाचा वर्ल्ड कप सामन्यालाही फटका

IND VS BAN : भारत विरुद्ध बांगलादेश (India VS Bangladesh) यांच्यात महिला वर्ल्ड कप 2025 मधील शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना रविवारी खेळवण्यात आला. मात्र दुर्दैवाने हा सामना पावसामुळे रद्द करण्याची वेळ आली. ऑक्टोबर महिन्यात धो धो कोसळत असलेल्या पावसामुळे नवी मुंबईच्या डिवाय पाटील स्टेडियमवरील भारत विरुद्ध बांगलादेश सामन्यादरम्यान पावसामुळे बरेच अडथळे आले. सामना 27 ओव्हरचा करण्यात आला. मात्र बराचकाळ पाऊस न थांबल्यामुळे अखेर सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला.
रविवारी भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर सामना रंगला. यात भारताने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. पावसामुळे हा वनडे सामना 27 ओव्हरचा करण्यात आला. बांगलादेशचा संघ 119 धावा करू शकला आणि त्यांनी टीम इंडियाला विजयासाठी 120 धावांचं आव्हान दिलं. टीम इंडिया विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी मैदानात दाखल झाली. फलंदाजांनी 8.4 ओव्हरमध्ये 57 धावा सुद्धा केल्या. मात्र तेवढ्यात पुन्हा पावसाला सुरुवात झाली. सामना सुरु होण्यात पावसामुळे अडथळे येत होते आणि वेळ सुद्धा वाया जात होता अशा परिस्थितीत 10 वाजून 23 मिनिटांनी सामना रद्द करत असल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे हा सामना अनिर्णित राहिला.
न्यूझीलंड विरुद्ध गुरुवारी झालेल्या सामन्यात टीम इंडियाने मोठा विजय मिळवल्यामुळे त्यांनी थेट सेमी फायनलचं तिकीट मिळवलं. आता 30 ऑक्टोबर रोजी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सेमी फायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे. यातील विजयी संघ 2 नोव्हेंबर रोजी डी वाय पाटील स्टेडियमवर सामना खेळेल.
भारताची प्लेइंग 11 : प्रतिका रावल, स्मृती मानधना, हरलीन देओल, जेमिमाह रॉड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), दीप्ती शर्मा, उमा चेत्री (विकेटकिपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, श्रीचरणी, रेणुका सिंह ठाकूर
भारत-बांगलादेश यांच्यातील शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना कधी आणि कुठे खेळला गेला?
उत्तर: हा सामना रविवारी (२६ ऑक्टोबर २०२५) नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर खेळला गेला. ऑक्टोबर महिन्यात धो धो पावसामुळे सामन्यात अनेक अडथळे आले.
पावसामुळे सामन्याबाबत काय निर्णय घेण्यात आला?
उत्तर: पावसामुळे हा वनडे सामना २७ ओव्हरचा करण्यात आला. मात्र, बराच काळ पाऊस न थांबल्याने आणि भारताच्या फलंदाजीच्या वेळी पुन्हा पावसाने सुरुवात झाल्याने अखेर १० वाजून २३ मिनिटांनी सामना रद्द करण्यात आला. हा सामना अनिर्णित राहिला.
भारताच्या फलंदाजीची स्थिती काय होती?
उत्तर: टीम इंडियाने विजयाचं आव्हान स्वीकारलं आणि ८.४ ओव्हरमध्ये ५७ धावा केल्या (विकेट्स गमावल्या नाहीत). मात्र, त्याचवेळी पुन्हा पावसाने व्यत्यय आणला आणि सामना रद्द झाला.