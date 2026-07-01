/भारत विरुद्ध इंग्लंड सीरिजच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी वाईट बातमी, प्रेक्षकांचा होणार हिरमोड

IND VS ENG : आयर्लंड विरुद्ध 2-0 ने लाजिरवाणा पराभव झाल्यावर आता टीम इंडिया इंग्लंड विरुद्ध टी20 सीरिज खेळण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात 5 सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जाणार असून बुधवार 1 जुलै रोजी या सीरिजचा पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. इंग्लंडमध्ये खेळवला जाणारा हा सामना भारतीय वेळेनुसार चेस्टर-ली-स्ट्रीटच्या रिवरसाइड ग्राउंडवर रात्री 10 वाजता सुरु होईल. या सामन्यात चांगला परफॉर्मन्स करून आत्मविश्वास पुन्हा आणायची संधी भारतीय संघाकडे आहे. मात्र या सामन्यापूर्वी क्रिकेट फॅन्ससाठी एक वाईट बातमी समोर येतेय. या सामन्यावर पावसाचं सावट असून पाऊस या सामन्यात अडथळा आणू शकतो.
एक्यूवेदरच्या रिपोर्टनुसार चेस्टर-ली-स्ट्रीमध्ये सामन्याच्या दरम्यान हवामान हे व्हिलनची भूमिका निभावू शकते. संध्याकाळी सामन्यावर काळे ढग दाटून येण्याची शक्यता असून हवेचा वेग सुद्धा यावेळी जास्त असणार आहे. संध्याकाळी पाऊस पडण्याची शक्यता 61 टक्के असून ज्यामुळे सामन्यात सारख्या अडचणी येऊ शकतात किंवा ओव्हर कमी केले जाऊ शकतात. सामन्याच्या दरम्यान तापमान 16°C असण्याची शक्यता आहे. मात्र हवेच्या वेगामुळे 11°C सारखं थंड तापमान वाटू शकतं.
दक्षिण आणि पश्चिम दिशेला 20 किमी प्रति तास इतका हवेचा वेग असू शकतो, जे सामन्याच्या दरम्यान 50 किमी प्रति तासच्या वेगाने वाहू शकते. याव्यतिरिक्त, 97 टक्के आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. सामना संपल्यानंतरही हवामानात कोणतीही सुधारणा होणार नाही. रात्री तापमान 13°C पर्यंत खाली येईल आणि वाऱ्याचा वेग वाढू शकतो (ताशी 56 किमी पर्यंत); तसेच पावसाची 60 टक्के शक्यता आहे.
भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरने सीरिजच्या सुरुवातीला झालेल्या पत्रकार परिषदेत वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाविषयी मौन बाळगलं. पण सांगितलं की पहिले टी20 वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या खेळाडूंचं समर्थन करण गरजेचं आहे. आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी सूर्यवंशीचा संघात समावेश केल्यानंतर त्याला पदार्पणाची संधी देण्यात यावी अशी मागणी वाढू लागलीये. आयर्लंड विरुद्ध सामन्यात वैभव सूर्यवंशी पदार्पण करू शकतो अशी शक्यता होती, मात्र आयर्लंड सीरिजमध्ये त्याचं पदार्पण होऊ शकलं नाही. वैभव सूर्यवंशी सध्या फक्त 15 वर्षांचा असून त्याला इंग्लंड सीरिजमध्ये जर पदार्पण करण्याची संधी मिळाली तर तो भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा पहिला फलंदाज ठरेल.