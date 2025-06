संजय मांजरेकरांनी उडवली विराट कोहलीची खिल्ली, राहुलचं कौतुक करत नाव न घेता लगावला टोला

IND VS ENG 1st Test : भारत विरुद्ध इंग्लंड (India VS England) यांच्यात 5 सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात आहे. शुक्रवार 20 जून पासून या सीरिजच्या पहिल्या सामन्याला सुरुवात झाली, यावेळी सामन्याचा टॉस इंग्लंडने जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला प्रथम फलंदाजीसाठी उतरावे लागले. यावेळी टीम इंडियाचे सलामी फलंदाज केएल राहुल आणि यशस्वी जयस्वाल यांनी चांगली पार्टनरशिप केली. यावेळी सलामी फलंदाज केएल राहुलचे कौतुक करताना माजी क्रिकेटर आणि कॉमेंटेटर संजय मांजरेकरने नाव न घेतला विराट कोहलीवर निशाणा साधला.

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील पहिला सामना शुक्रवार 20 जून पासून यॉर्कशायर क्रिकेट ग्राउंडवर खेळवला जात आहे. टीम इंडियाकडून ओपनिंग फलंदाजीसाठी केएल राहुल आणि यशस्वी जयस्वाल या दोघांची जोडी मैदानात उतरली. दोघांनी संघाला चांगली सुरुवात करून देण्याचा प्रयत्न केला. दोघांनी 91 धावांची पार्टनरशिप केली. यावेळी राहुलने 78 बॉलमध्ये 42 धावांची खेळी केली, दरम्यान त्याने 8 चौकार ठोकले. खासकरून ऑफ साइडचा बॉल केएल राहुल खूप सांभाळून खेळण्याचा प्रयत्न करत होता. राहुलच्या या बॅटिंग अप्रोचवर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये असणाऱ्या संजय मांजरेकरने त्याची तारीफ केली. मात्र यावेळी त्याने नाव न घेतला विराट कोहलीची खिल्ली उडवली.

ऑफ साइडच्या बॉलवर राहुलची फलंदाजी पाहून संजय मांजरेकर म्हणाले की, 'आम्ही एका माजी फलंदाजाला ओळखतो जो ऑफ साईड बॉलच्या मागे पडतो आणि स्वतः ला अडचणीत आणतो. पण हे दोघं तसं करत नाहीयेत'.

Ayo on 20.5, KL Rahul left a wide length ball outside off and Sanjay Manjrekar literally said

"We know a former batter who would have gone after it and got himself into trouble but not these two"

And I'm genuinely not joking. Someone pls post the video. Unreal disrespect for…

June 20, 2025