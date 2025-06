शुभमन आणि यशस्वीनंतर कोण ठोकणार तिसरं शतक? सचिनच्या प्रश्नावर सौरव गांगुलीचं आश्चर्यकारक उत्तर

IND VS ENG 1st Test : भारत विरुद्ध इंग्लंड (India VS England) यांच्यात 5 सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात आहे. शुक्रवार 20 जून पासून या सीरिजच्या पहिल्या सामन्याला सुरुवात झाली, यावेळी सामन्याचा टॉस इंग्लंडने जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला प्रथम फलंदाजीसाठी उतरावे लागले. यावेळी भारताकडून युवा स्टार फलंदाज यशस्वी जयस्वाल आणि शुभमन गिलने शतक ठोकले. दोघांच्या या परफॉर्मन्सपासून भारताचा माजी क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर भलताच इम्प्रेस झाला. त्यानं सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहून दोघांचं कौतुक केलं.

18 वर्षांपूर्वी भारताने इंग्लंडमध्ये टेस्ट सीरिज जिंकली त्यानंतर त्यांना अद्याप एकदाही इंग्लंडमध्ये टेस्ट सीरिज जिंकण्यात यश आले नाही. आता युवा खेळाडूंनी भरलेल्या या भारतीय संघावर इंग्लंड विरुद्ध टेस्ट सीरिज जिंकण्याची जबाबदारी आहे. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील पहिला सामना शुक्रवार 20 जून पासून यॉर्कशायर क्रिकेट ग्राउंडवर खेळवला जात आहे. टीम इंडियाकडून ओपनिंग फलंदाजीसाठी केएल राहुल आणि यशस्वी जयस्वाल या दोघांची जोडी मैदानात उतरली. केएल राहुल 42 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर यशस्वी जयस्वालने 144 बॉलमध्ये शतक ठोकलं. या दरम्यान त्याने 16 चौकार आणि 1 षटकार मारला. त्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलने देखील टीम इंडियासाठी शतकीय कामगिरी केली. त्याने 74.2 ओव्हर सुरु असताना 140 बॉलमध्ये 100 धावा पूर्ण केल्या.

इंग्लंड सीरिजमध्ये भारताने पहिल्या दिवशी चांगली सुरुवात केली आणि याचं कौतुक करताना यशस्वी आणि शुभमननंतर कोण तिसरं शतक ठोकणार असा प्रश्न सचिन तेंडुलकरने विचारला. त्याने पोस्ट लिहीत म्हटले की, 'केएल राहुल आणि यशस्वी जयस्वालने भारतासाठी चांगली सुरुवात केली आणि मोठ्या मोठ्या धावसंख्येचा मजबूत पाया रचला. यशस्वी आणि शुभमन यांना शानदार शतकासाठी शुभेच्छा. ऋषभ पंतने सुद्धा तितकंच महत्वाचं योगदान दिलं. आज भारताच्या फलंदाजीने मला 2002 हेडिंग्ले टेस्टची आठवण करून दिली. जेव्हा राहुल द्रविड, सौरव गांगुली आणि मी पहिल्या इनिंगमध्ये शतक लगावलं होतं आणि तो टेस्ट सामना आम्ही जिंकलो होतो. आज यशस्वी आणि शुभमनने आपलं काम केलंय, तेव्हा यावेळी तिसरं शतक कोण ठोकणार?

सचिनच्या या पोस्टवर सौरव गांगुलीने लिहिलं की, 'हाय चॅम्प... यावेळी हे 4 होऊ शकतं. या चांगल्या पीचवर ऋषभ पंत आणि बहुतेक करुण नायर शतक ठोकू शकतात. 2002 मध्ये पहिल्या दिवशी पीच थोडी वेगळी होती. लीड्सच्या हेडिंगली मैदानावर भारताने आतापर्यंत 7 कसोटी सामने खेळले आहेत, त्यापैकी केवळ दोन सामने जिंकले आहेत तर एक सामना ड्रॉ आहे. हेडिंगलेमध्ये भारताने 4 टेस्ट सामने गमावले आहेत.1986 मध्ये भारताने कपिल देव आणि 2002 मध्ये सौरव गांगुली यांच्या नेतृत्वात भारताने सामने जिंकले.

A solid foundation laid by @klrahul and @ybj_19 enabled India to have a good day. Congratulations to Yashasvi and ShubmanGill for their brilliant centuries. RishabhPant17’s contribution was equally important for the team.

India’s batting today reminded me of the Headingley…

— Sachin Tendulkar (sachin_rt) June 20, 2025