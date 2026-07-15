/IND vs ENG दुसऱ्या सामन्याच्या वेळेत बदल! वाचा भारतीय वेळेनुसार कधी आणि किती वाजता सुरु होणार सामना?

IND vs ENG 2nd ODI Timing : टी20 मधील खराब कामगिरीनंतर आता एकदिवसीय मालिकेची भारताच्या संघाने चांगली सुरुवात केली आहे. 14 जुलै रोजी भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेचा पहिला सामना खेळवण्यात आला या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने 6 विकेट्सने इंग्लंडला पराभूत करुन मालिकेमध्ये आघाडी घेतली आहे. इंग्लंडमध्ये सामने सुरु आहेत त्यामुळे भारतीय अनेक सामन्यांमध्ये सातत्याने वेळेत बदल होत आहेत. आता भारतामध्ये पहिला सामना हा 3.30 मिनिटांनी सुरु झाला होता आता टीम इंडियाचा दुसरा इंग्लंडविरुद्ध सामन्यामध्ये वेळेत बदल झाले आहेत. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये होणाऱ्या सामन्यात सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेचा पहिला सामना 14 जुलै रोजी झाल्यानंतर आता काही तासात दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे. भारत विरुद्ध इंग्लंड एकदिवसीय मालिकेचा दुसरा सामना हा 16 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. हे दोन्ही संघ कार्डिफमधील सोफिया गार्डन्सवर एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. भारतीय संघ हा सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर करण्याचा प्रयत्न करेल, तर इंग्लंड पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असेल.
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भारत विरुद्ध इंग्लड ODI मालिकेचा पहिला सामना हा 3.30 वाजता सुरु झाला होता पण आता दुसरा सामना हा भारतीय प्रमाणवेळेनुसार 5.30 मिनिटांनी होणार आहे. हा सामना स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 12.00 वाजता सुरु होईल, एकदिवसीय सामन्यात 50 ओव्हरचा खेळ असतो. परिणामी सामना पहाटे 2.00 वाजण्याच्या सुमारास संपेल आणि भारतीय चाहत्यांना निकालाची वाट पाहत रात्रभर जागे राहावे लागेल. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही सोनी लिव्ह अॅप आणि जिओहॅाटस्टारवर क्रिकेट चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे.
पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडचा संघ 358 धावांवर सर्वबाद झाला. भारताकडून अक्षर पटेलने चार बळी घेतले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने 45.2 षटकांत चार गडी गमावून 262 धावा केल्या आणि सामना जिंकला. कर्णधार शुभमन गिलने 80 धावा केल्या, तर वॉशिंग्टन सुंदरने नाबाद 52 आणि अक्षर पटेलने नाबाद 57 धावा केल्या.