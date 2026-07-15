Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /IND vs ENG दुसऱ्या सामन्याच्या वेळेत बदल! वाचा भारतीय वेळेनुसार कधी आणि किती वाजता सुरु होणार सामना?

IND vs ENG दुसऱ्या सामन्याच्या वेळेत बदल! वाचा भारतीय वेळेनुसार कधी आणि किती वाजता सुरु होणार सामना?

IND vs ENG 2nd ODI Timing : इंग्लंडमध्ये सामने सुरु आहेत त्यामुळे भारतीय अनेक सामन्यांमध्ये सातत्याने वेळेत बदल होत आहेत. आता भारतामध्ये पहिला सामना हा 3.30 मिनिटांनी सुरु झाला होता आता टीम इंडियाचा दुसरा इंग्लंडविरुद्ध सामन्यामध्ये वेळेत बदल झाले आहेत. सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 15, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:33 PM IST
IND vs ENG दुसऱ्या सामन्याच्या वेळेत बदल! वाचा भारतीय वेळेनुसार कधी आणि किती वाजता सुरु होणार सामना?
Image Credit: Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News Today LIVE: शुद्ध दुधाला बाजारपेठेत मोठी मागणी
Mumbai news6 min ago
2
dmart20 min ago
3
crime news20 min ago
4
Ind vs Eng22 min ago
5
aamir khan29 min ago