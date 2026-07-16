/IND vs ENG : टीम इंडियाकडे मालिका जिंकण्याची सुवर्णसंधी, भारतीय संघात मोठा बदल! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

IND vs ENG 2nd ODI : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्याला सुरुवात झाली आहे, या सामन्यात शुभमन गिल खेळणार आहे. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिल याला 80 धावांची खेळी झाल्यानंतर मैदान सोडावे लागले होते. आता टीम इंडियासाठी तो दुसऱ्या सामन्यात पूर्णपणे बरा असल्याचे सांगितले जात आहे. मागील सामन्यात टीम इंडियाचे दिग्गज खेळाडू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे फार काही कमाल केली नाही त्यामुळे आजच्या सामन्यामध्ये ते कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. आजच्या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले आहे, या सामन्यात दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सामन्याला सुरुवात झाली आहे या सामन्यात इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यात भारताच्या संघाने एक बदल केला आहे तर आता भारताच्या संघाने आजच्या सामन्यामध्ये विजय मिळवला तर टीम इंडिया या मालिकेमध्ये विजय मिळवण्यात दूर राहणार नाही. मागील सामन्यामध्ये वॅाशिंग्टन सुंदर आणि अक्षर पटेल यांनी मधल्या फळीतील फलंदाज फेल झाल्यानंतर संघासाठी चांगली कामगिरी केली होती त्यामुळे आजच्या सामन्यात खेळाडूंच्या कामगिरीवर विशेष लक्ष असणार आहे.
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भारताच्या संघाने प्लेइंग 11 मध्ये मोठा बदल केला आहे, केएल राहुल प्लेइंग 11 मधून वगळण्यात आले आहे आणि त्याच्या जागेवर इशान किशनला भारतीय संघाच्या प्लेइंग 11 मध्ये खेळवण्याची संधी देण्यात आली आहे. भारतीय संघासाठी हा सामना महत्वाचा असणार आहे आजच्या सामन्यात टीम इंडियाने सामना जिंकल्यास मालिका नावावर होईल तर इंग्लंडचा संघासाठी हा सामना करो या मरो असो असणार आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वॉशिंग्टन सुंदर, इशान किशन (यष्टीरक्षक), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, जसप्रीत सिंह.
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI for the nd ODI in Cardiff— BCCI (@BCCI) July 16, 2026
KL Rahul was unavailable for selection due to illness.
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