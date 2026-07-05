/श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताचा तिसरा पराभव, कॅप्टनने कोणावर फोडलं पराभवाचं खापर? कोणाला ठरवलं गुन्हेगार?

IND VS ENG T20 Series : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात ओल्ड ट्रॅफर्डमध्ये शनिवारी टी20 चा दुसरा सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात इंग्लंडने भारतीय संघावर 4 विकेटने विजय मिळवला आणि सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली. यापूर्वी भारत - इंग्लंड यांच्यात झालेल्या पहिल्या सामन्यात पावसाच्या अडथळ्यामुळे सामना रद्द करण्यात आला होता. श्रेयस अय्यरने इंग्लंड विरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात पराभव झाल्यावर गोलंदाज रवी बिष्णोईच्या खराब गोलंदाजीकडे इशारा करत स्पष्ट सांगितलं की कोणत्याही एका खेळाडूला दोषी ठरवलं जाऊ शकत नाही.
भारताच्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या विजयानंतर सूर्यकुमार यादवकडून टीम इंडियाच्या टी20 संघाचं कर्णधारपद काढून घेण्यात आलं आणि श्रेयस अय्यरकडे सोपवण्यात आलं. मात्र श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताला अद्याप एकही विजय मिळवता आलेला नाही. आयर्लंड विरुद्ध दोन सामन्यांच्या टी20 सीरिजमध्ये भारताचा लाजिरवाणा पराभव झाला. त्यानंतर इंग्लंड दौऱ्यात सुद्धा पाच सामन्यांच्या टी20 सीरिजपैकी पहिला सामना हा पावसामुळे रद्द झाला. तर शनिवारी झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात भारताचा इंग्लंडकडून पराभव झाला. अशा तऱ्हेने टीम इंडियाचा नवा टी20 कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात टीम इंडियाला अद्याप विजय मिळालेला नाही.
भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करून विजयासाठी इंग्लंडला 191 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात इंग्लंडला 19 व्या ओव्हरमध्ये यश आलं आणि त्यांनी ४ विकेटने विजय मिळवला. सामन्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यर म्हणाला की, 'आम्हा सर्वांना माहितीये की चूक नेमकी कुठे झाली त्यामुळे मी कोणत्याही एका खेळाडूवर बोट उचलणार नाही. इंग्लंडच्या संघाने 16 व्या ओव्हरमध्ये 5 विकेट गमावून 142 धावा केल्या होत्या. मात्र रवी बिश्नोईने पुढच्या ओव्हरमध्ये 29 धावा दिल्या. त्या ओव्हरमध्ये त्याने एकूण दोन 'नो-बॉल्स' ही टाकले. या गोलंदाजाने आपल्या चार ओव्हरमध्ये 60 धावा दिल्या, पण त्याला एकही विकेट मिळवता आला नाही.
कर्णधार श्रेयस अय्यर रवी बिष्णोईबद्दल बोलताना म्हणाला की, 'मला वाटतं की एक नो बॉल झाला, पण मला विश्वास आहे की तो मजबुतीने पदार्पण करेल. मग 17 व्या ओव्हरमध्ये सामना हातातून निघून गेला. मग 17 व्या ओव्हरमध्ये सामना हातातून निघून गेला. त्याला यातून शिकावं लागेल. या खेळपट्टीवर ही एक जबरदस्त धावसंख्या होती, विशेषतः शेवटच्या ओव्हरमधील तिलकच्या 20 धावांमुळे'.
इंग्लंडच्या विजयात जॅकब बेथेलचं योगदान खूप महत्वाचं ठरलं. भारतीय कर्णधाराने जॅकब बेथेलचं कौतुक करताना म्हणाला की, 'बेथेलने गोलंदाजांचा ज्या प्रकारे सामना केला, ते कौतुकास्पद होते. मला वाटते की सॅम करनने सुरुवातीपासूनच मैदानाचे आकारमान अचूकपणे हेरले होते आणि आमच्या डावखऱ्या फलंदाजांना त्यांचे फटके खेळण्यासाठी पुरेशी मोकळीक दिली नाही. आमचे फलंदाज 'लेग साइड'ला फटके मारण्यात पटाईत आहेत आणि त्याने त्यांना त्या दिशेने खेळूच दिले नाही' .