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इंग्लंडविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी खेळणार की नाही? प्रशिक्षक मॉर्न मॉर्केलने सांगितले स्पष्ट

IND vs ENG - Vaibhav Suryavanshi : भारतीय संघाचे गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्न मॉर्केल यांनी सामना होण्याआधी 3 जुलै रोजी शुक्रवारी पत्रकार परिषद पार पडली. या सामन्यामध्ये आता भारताचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी पुढील सामन्यात टीम इंडियासाठी पदार्पण करणार की नाही याबद्दल गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्न मॉर्केल यांनी स्पष्ट सांगितले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 03, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:49 PM IST
इंग्लंडविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी खेळणार की नाही? प्रशिक्षक मॉर्न मॉर्केलने सांगितले स्पष्ट
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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इंग्लंडविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी खेळणार की नाही? प्रशिक्षक मॉर्न मॉर्केलने सांगितले स्पष्ट
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