/इंग्लंडविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी खेळणार की नाही? प्रशिक्षक मॉर्न मॉर्केलने सांगितले स्पष्ट

IND vs ENG - Vaibhav Suryavanshi : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये मालिकेचा दुसरा सामना काही तासात सुरु होणार आहे. पहिला सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता आता भारताचा संघ दुसऱ्या सामन्यात विजयाच्या उद्देशाने मैदानात उतरेल. भारतीय संघाचे गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्न मॉर्केल यांनी सामना होण्याआधी 3 जुलै रोजी शुक्रवारी पत्रकार परिषद पार पडली. या सामन्यामध्ये आता भारताचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी पुढील सामन्यात टीम इंडियासाठी पदार्पण करणार की नाही याबद्दल गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्न मॉर्केल यांनी स्पष्ट सांगितले आहे. वैभव सूर्यवंशीला भारतीय संघामध्ये स्थान मिळाल्यापासून वैभवचे पदार्पण होणार असे दावे केले जात होते.
भारतीय संघाचे गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्न मॉर्केल यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले की, फलंदाज वैभव सूर्यवंशी संघात स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असूनही, संघ व्यवस्थापन सलामीवीर संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांना सहजपणे वगळणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे. अभिषेक शर्माने मागील दोन्ही सामन्यांमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे, त्याने मागील दोन डावांमध्ये एक अर्धशतक आणि 49 धावा केल्या. पण संघाचा दुसरा सलामीवीर फलंदाज संजू सॅमसन आतापर्यत प्रभावी कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला आहे.
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दुसऱ्या टी20 सामन्याच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत मॉर्केलने सांगितले की, "आपल्याकडे अभिषेक शर्माच्या रूपात टी20 क्रिकेटमधील अव्वल क्रमांकाचा फलंदाज आहे, या वस्तुस्थितीचा आपण आदर केला पाहिजे. संजू विश्वचषक विजेत्या संघाचा भाग होता. संजूने विश्वचषकामध्ये दमदार कामगिरी केली आहे, संजूने आयपीएलमध्येही उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. त्यामुळे, प्रशिक्षक म्हणून खेळाडूंवर विश्वास दाखवणे आणि त्यांना पाठिंबा देणे योग्य आहे असे प्रशिक्षकाने सांगितले.
वैभव सूर्यवंशीबद्दल सांगताना प्रशिक्षक मॉर्न मॉर्केल म्हणाले की, "वैभव संघात खूप चांगल्या प्रकारे एकरूप झाला आहे. तुम्ही खेळाडूंची इन्स्टाग्राम खाती पाहिल्यास, त्याचे बरेच फोटो शेअर केलेले दिसतील. वयाच्या 15व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेटमध्ये सराव करणे हे कोणासाठीही एक तणावपूर्ण अनुभव असू शकतो. परंतु त्याने आतापर्यंत केलेल्या सर्व नेट सत्रांमध्ये प्रभावित केले आहे. जेव्हा त्याला संधी मिळेल, तेव्हा तो कशी कामगिरी करतो हे पाहण्यासाठी आम्ही सर्व उत्सुक आहोत. मला खात्री आहे की जेव्हा त्याला संधी मिळेल, तेव्हा तो पूर्णपणे तयार असेल. त्याचे संघात एकरूप होणे देखील खूप सुरळीत झाले आहे".