/पदार्पणाच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने नोंदवला लाजिरवाणा रेकॉर्ड, यापूर्वी कोणत्याही भारतीयासोबत असं झालं नव्हतं

IND VS ENG 2nd T20 : भारत विरुद्ध इंग्लंड (IND VS ENG) यांच्यात शनिवार 4 जुलै रोजी टी20 सीरिजमधील दुसरा सामना पार पडला. भारतीय संघाने विजयासाठी 191 धावांचं आव्हान इंग्लंडला दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात इंग्लंडचा संघ यशस्वी ठरला आणि त्यांनी 4 विकेट्सने विजय मिळवून सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली. या सामन्यात टीम इंडियाकडून 15 वर्षांचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं, अशा तऱ्हेने तो कमी वयात पदार्पण करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर ठरला. यासह त्याने सचिन तेंडुलकरचा 16 व्या वर्षी भारताकडून पदार्पण करण्याचा रेकॉर्ड मोडला. वैभव सूर्यवंशी पदार्पणाच्या सामन्यात 14 धावा करून बाद झाला आणि टीम इंडियाचा सुद्धा या सामन्यात पराभव झाला.
वैभव सूर्यवंशीच्या नावावर लाजिरवाणा रेकॉर्ड नोंदवला गेला. तो आपल्या पदार्पणाच्या टी20 सामन्यात स्टंप आउट होणारा पहिला भारतीय खेळाडू ठरला. त्याने 10 बॉलमध्ये 14 धावांची खेळी केली यात त्याने दोन षटकार सुद्धा लगावले. विल जॅक्सच्या बॉलवर पुढे जाऊन शॉट खेळण्याच्या नादात तो स्टंप आउट झाला.
जॅकब बेथेलच्या जबरदस्त अर्धशतकाच्या जोरावर इंग्लंडने शनिवारी मँचेस्टरमध्ये खेळवण्यात आलेल्या दुसऱ्या टी20 सामन्यात 4 विकेटने विजय मिळवून भारताचा दारुण पराभव केला. बेथेलने मात्र 46 बॉलमध्ये 76 धावांची खेळी केली. यात 5 चौकार आणि 5 षटकारांचा समावेश होता. या विजयासह इंग्लंडने पाच सामन्याच्या सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली. सीरिजचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला.
भारत विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात भारतीय संघाने इंग्लंडला विजयासाठी 191 धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात भारताचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंहने इनिंगच्या पहिल्याच बॉलवर फिल सॉल्टला बाद केले. फिल सॉल्ट शून्यावर बाद झाला आणि त्या पाठोपाठ अर्शदीपने कर्णधार जोश बटलरला सुद्धा शून्यवाद बाद केले. यासह इंग्लंडचा स्कोअर 1 धावांवर 2 विकेट असा होता.
मध्य ओव्हरमध्ये भारताने सामन्यावर पकड बनवण्याचा प्रयत्न केला. अर्शदीपने बॅंटनला आणि वरुण चक्रवर्तीने विल जॅक्सला बाद केले. मात्र रवी बिश्नोईच्या एका ओव्हरमध्ये बेथेलने 29 धावा केल्या आणि सामन्याचे पारडे निर्णायकपणे फिरले. बिश्नोईने त्या ओव्हरमध्ये दोन 'नो-बॉल्स' टाकले, बेथेलने या 'फ्री-हिट'चा पुरेपूर फायदा घेत षटकार ठोकले, त्याने आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं आणि सामना पूर्णपणे इंग्लंडच्या बाजूने झुकवला. सामन्याच्या अंतिम क्षणांत हर्षित राणाने सॅम करनला बाद केले. परंतु बेथेल आणि जोफ्रा आर्चर यांनी सहा बॉल शिल्लक असतानाच इंग्लंडला विजयापर्यंत नेले.