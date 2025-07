IND vs ENG: बाप रे बाप! हॅरी ब्रूकचा जोरदार फटका थेट शुभमन गिलच्या डोक्यावर, Video Viral

IND vs ENG 2nd Test: भारत आणि इंग्लंड यांच्यात दुसरा कसोटी सामना चांगलाच रंगला आहे. या सामन्यात इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलने द्विशतक झळकावत भारताकडून 269 धावा केल्या. त्यांच्याशिवाय भारतीय संघाला यशस्वी जयस्वाल आणि रवींद्र जडेजा यांनीही उत्तम साथ दिली. यामुळेच भारतीय संघाने पहिल्या डावात 587 धावा केल्या. पण आज इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत एक थरारक प्रसंग पाहायला मिळाला. भारताचा कर्णधार शुभमन गिल फिल्डिंग करत असताना डोक्यावर बॉल लागून थोडक्यात बचावला. हा क्षण इतका अचानक होता की काही क्षणासाठी मैदानात एक शंका आणि शांतता पसरली.

इंग्लंडच्या दुसऱ्या डावातील 37व्या षटकात रवींद्र जडेजा गोलंदाजी करत होता. स्ट्राइकवर होता हॅरी ब्रूक, ज्याने दुसऱ्या चेंडूवर जबरदस्त फटका मारला. चेंडू थेट स्लिपमध्ये उभ्या असलेल्या शुभमन गिलच्या दिशेने गेला. फटका इतका वेगवान होता की गिल तो अचूकपणे जज करू शकला नाही आणि चेंडू थेट त्याच्या डोक्यावर आदळला.

क्षणभर मैदानावरील सगळे खेळाडू बघतच बसले. लगेचच फिजिओ मैदानावर धावून आले आणि गिलची तपासणी केली. सुदैवाने, गिलला गंभीर दुखापत झाली नाही आणि तो काही वेळात पुन्हा मैदानावर परतला. पण हा प्रसंग पाहणाऱ्या प्रेक्षकांचं आणि चाहत्यांचं काळजाचं ठोके क्षणभर थांबले होते.

Shubman Gill misjudges a catch in the slips off Harry Brook — ends up getting hit on the head!

A sharp edge turns into a scary moment. Medical team rushed in for quick assessment.

: Jio Hotstar#ShubmanGill #HarryBrook #INDvsENG #CricketNews #TeamIndia #FieldingBlunder pic.twitter.com/lTjEaAV2jK

— SportsTiger (@The_SportsTiger) July 4, 2025