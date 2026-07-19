/IND VS ENG : सीरिज जिंकण्यासाठी कर्णधार शुभमन बदलणार तिसऱ्या सामन्याची प्लेइंग 11? कोण IN कोण OUT?

IND VS ENG 3rd ODI : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात असून यातील तिसरा आणि शेवटचा वनडे सामना हा लॉर्ड्स मैदानावर खेळवला जाणार आहे. १९ जुलै रोजी दुपारी २: ३० वाजता सीरिजमधील निर्णायक सामन्याला सुरुवात होणार असून यात विजयी होणारा संघ ही वनडे सीरिज नावावर करेल. यापूर्वी सीरिजमधील पहिला सामना भारताने तर दुसरा सामना इंग्लंडने जिंकला. त्यामुळे सध्या भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज ही 1-1 अशा बरोबरीत आहे. तेव्हा तिसऱ्या सामन्यासाठी भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल आणि कोच गौतम गंभीर हे संघात बदल करतात का? ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
गुरुवारी झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात इंग्लंडचा 4 विकेटने विजय झाला आणि त्यांनी 1-1 ने सीरिजमध्ये बरोबरी साधली. यात टीम इंडियाचा ऑलराऊंडर वॉशिंग्टन सुंदर हा दुखापतीमुळे बाहेर पडला आहे. त्यामुळे मागील अनेक दिवसांपासून प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या कुलदीप यादवला संघात स्थान मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. भारताचा अनुभवी खेळाडू केएल राहुल हा दुसऱ्या वनडे सामन्यात आजारी असल्याने खेळू शकला नव्हता. त्याच्या ऐवजी ईशान किशनला संधी मिळाली. मात्र तो त्या संधीचा फायदा उचलू शकला नाही. त्यामुळे तिसऱ्या सामन्यात केएल राहुलचं पुनरागमन जवळपास निश्चित असल्याचं दिसतंय.
ऑलराऊंडर शिवम दुबे हा दुसऱ्या वनडेत गोल्डन डक ठरला होता. मागच्या दोन्ही सामन्यात त्याने उपयोगी योगदान दिलेलं नाही तेव्हा त्याच्या ऐवजी कर्णधार शुभमन हा विशेषज्ञ गोलंदाजाला संधी देण्याचा विचार करू शकतो. जर भारतीय संघाला आपली गोलंदाजी अधिक प्रभावी करायची असेल, तर अर्शदीप सिंग किंवा प्रिन्स यादव यांना संधी दिली जाऊ शकते. मात्र हा निर्णय पिचची स्थिती आणि संघाची रचना यांवर अवलंबून असेल. लॉर्ड्सच्या पिचवर सुरुवातीच्या टप्प्यात बॉलला मिळणारा स्विंग आणि सीम मूव्हमेंट लक्षात घेता भारतीय संघ अतिरिक्त वेगवान गोलंदाजाचा समावेश करण्याचा विचारही करू शकतो.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.