/IND VS ENG : हिटमॅन रोहित शर्माची लॉर्ड्सवर दमदार कामगिरी, शतक ठोकून केले 5 रेकॉर्डस्

Rohit Sharma Century IND VS ENG 3rd ODI : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात खेळवण्यात आलेल्या तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजचा शेवटचा सामना हा रविवारी लॉर्ड्स स्टेडियमवर पार पडला. या सामन्यात भारताचा पराभव झाला खरा मात्र हा सामना रोहित शर्माच्या जबरदस्त शतकामुळे चर्चेत राहिला. इंग्लंडने भारतीय संघाचा या सामन्यात 27 धावांनी पराभव केला आणि त्यासह सीरिजमध्ये 2-1 अशी आघाडी घेतली. या सामन्यात भारतीय संघाचा ओपनिंग फलंदाज रोहित शर्माने 110 बॉलमध्ये 17 चौकार आणि 5 सिक्स सह 138 धावांचा स्कोअर केला. रोहितने सुरुवातीला संथ गतीने सुरुवात केली, पण नंतर आपला वेग वाढवला. या खेळीदरम्यान रोहितने पाच मोठे विक्रम मोडीत काढले.
रोहित शरण हा लॉर्ड्समध्ये वनडे फॉरमॅटमध्ये शतक करणारा पहिला भारतीय खेळाडू आहे. लॉर्ड्सवर भारताकडून वनडे सामना खेळत असताना सर्वात मोठा वैयक्तिक स्कोअर करण्याचा रेकॉर्ड सौरव गांगुलीने आपल्या नावावर केला. सौरव गांगुलीने 2004 मध्ये इंग्लंड विरुद्ध 90 धावांची खेळी केली होती.
रोहित शर्मा हा लॉर्ड्स मैदानावर शतक करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू आहे. त्याने 39 वर्ष आणि 80 दिवस वय असताना ही कामगिरी केली. त्यामुळे त्याचं विशेष कौतुक होतंय.
इंग्लंडमध्ये इंग्लंड विरुद्ध रोहित शर्माने केलेल्या 138 धावा या भारतीय संघाकडून कोणत्याही खेळाडूने केलेल्या सर्वात मोठा वैयक्तिक स्कोअर आहे. यापूर्वी रोहित शर्माने ट्रेंट ब्रिजमध्ये 2018 मध्ये 137 धावा केल्या होत्या.
रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या जोडीने वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वात जास्तवेळा 100 हून अधिक धावांची पार्टनरशिप केली आहे. त्याने यासह श्रीलंकेचा खेळाडू तिलरत्ने दिलशान आणि कुमार संगकाराला मागे सोडलं आहे. दोघांनीही ही कामगिरी 20 वेळा केली आहे. रोहित आणि विराट यांनी लॉर्ड्सवर ही कामगिरी 21 व्यांदा केली.
रोहित शर्मा कोणत्याही व्हिजिटिंग देशात सर्वात जास्त शतकं लगावणारा फलंदाज आहे. रोहितने इंग्लंडमध्ये एकूण 8 शतक ठोकली असून यासोबतच त्याने सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड मोडला आहे.