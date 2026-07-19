/4 षटकार 11 चौकार... रोहितने ठोकलं लॅार्ड्सवर शतक! निवृतीच्या चर्चांना दिला पूर्णविराम, पत्नीच्या डोळ्यात अश्रू

Rohit Sharma century : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे, या सामन्यात भारताच्या संघाने पहिले गोलंदाजी केली. इंग्लंडच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 3 विकेट्स गमावून टीम इंडियासाठी 50 ओव्हरमध्ये 387 धावा केल्या. या सामन्यामध्ये 387 धावाचा टीम इंडिया पाठलाग करत असताना भारताच्या दोन्ही सलामीवीर फलंदाजांनी कमालीची सुरुवात करुन दिली आहे. टीम इंडियाचे सलामीवीर फलंदाज रोहित शर्मा आणि संघाचा कर्णधार शुभमन गिल यांनी संघाला दमदार मजबूत सुरुवात करुन दिली. शुभमन गिल याने तिसऱ्या सामन्यामध्ये 77 धावांची खेळी खेळली. मागील दोन सामन्यात खराब कामगिरीनंतर आता रोहितने संघासाठी दमदार कामगिरी केली आहे.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यामध्ये रोहित शर्माने शतक ठोकले आहे. या सामन्यात त्याने 84 चेंडूमध्ये 102 धावा केल्या, यामध्ये त्याने 4 षटकार आणि 11 चौकार मारले आहे. या सामन्यामध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोन्ही खेळाडू चांगली लयीत दिसत आहेत. रोहितचे शेवटचे एकदिवसीय शतक ऑक्टोबर 2025 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आले होते. तेव्हापासून त्याने शतक झळकावलेले नाही आणि त्याच्या फॉर्मवर सतत टीका होत आहे. लॉर्ड्सवरील या शतकामुळे त्याने आपल्या टीकाकारांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. या शतकासह त्याने महान खेळाडू सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला आहे.
First Indian to score an ODI century at Lord's— BCCI (@BCCI) July 19, 2026
th ODI century in England
Rohit Sharma with a special knock at the Home of Cricket
Updates https://t.co/pLZ2PvDH5G#TeamIndia | #ENGvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/S23LZfktRi
या प्रतिष्ठित मैदानावर एखाद्या भारतीय खेळाडूने केलेली सर्वोच्च धावसंख्या 90 होती, जी 2004 मध्ये माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने केली होती. दादांचा हा विक्रम 22 वर्षे टिकून होता, पण 'हिटमॅन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रोहित शर्माने आपल्या जादुई खेळीने केवळ तो विक्रम मोडला नाही, तर लॉर्ड्सच्या सन्मान फलकावर आपले नाव कायमचे कोरले.
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या शतकासह, रोहित एकदिवसीय क्रिकेटच्या इतिहासात शतक झळकावणारा सर्वात वयस्कर भारतीय खेळाडू ठरला. या वयातील खेळाडू सहसा निवृत्तीची योजना आखत असताना, रोहितची बॅट मात्र दिवसेंदिवस अधिकच धारदार होत आहे. त्याचे टायमिंग, गोलंदाजांना ओळखण्याची क्षमता आणि खेळपट्टीवरील त्याचा संयम हे आजच्या तरुण पिढीसाठी एक आदर्श आहे. जेव्हा रोहित फलंदाजी करतो, तेव्हा असे वाटते की इतर फलंदाजांपेक्षा चेंडू खेळण्यासाठी त्याच्याकडे अर्धा सेकंद अधिक वेळ आहे. लॉर्ड्सवरील त्याची खेळी याच दर्जाचे उत्तम उदाहरण होते.