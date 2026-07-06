रवी बिश्नोईचा तिसऱ्या सामन्यातून पत्ता कट! 'या' गोलंदाजाला मिळणार संधी, नजर टाका टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 वर

Ind vs Eng 3rd T20 : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये टी20 मालिकेच्या तिसऱ्या सामन्याला काही तासांमध्ये सामना होणार आहे. भारताच्य संघाने मालिकेचा दुसरा सामना गमावल्यानंतर इंग्लंडच्या संघाकडे मालिकेची आघाडी आहे. टीम इंडियाच्या खराब कामगिरीमुळे भारताच्या संघाला दुसऱ्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला होता. भारतीय संघाला आगामी मालिकेचा सामना हा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जिंकणे अनिवार्य आहे कारण या सामन्यामध्ये विजय मिळाला नाही तर टीम इंडियाला आणखी एका मालिकेच्या पराभवाचा धोका डोक्यावर असणार आहे. भारतीय संघासाठी मालिकेचा पुढील सामना महत्वाचा असणार आहे त्यामुळे टीम इंडिया प्लेइंग 11 मध्ये बदल करु शकते.
कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील संघ व्यवस्थापन अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये एका अतिरिक्त वेगवान गोलंदाजाचा समावेश करण्याचा विचार करत आहे, तर लेग-स्पिनर रवी बिश्नोईचे स्थान धोक्यात असणार आहे त्याचे कारण म्हणजेच मागील सामन्यामध्ये तो महागडा ठरला होता. अय्यरच्या कर्णधारपदाखाली भारताने चारपैकी तीन सामने गमावले आहेत, ज्यात आयर्लंडविरुद्धच्या 0-2 अशा मानहानिकारक मालिका पराभवाचाही समावेश आहे. परिणामी, तिसरा टी20 सामना संघासाठी 'करा किंवा मरा' असा झाला आहे. त्यामुळे तिसऱ्या इंग्लंडविरुद्ध मालिकेच्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाची संभाव्य प्लेइंग 11 कशी असू शकते यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
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भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये तिसरा सामन्यात श्रेयस अय्यर रवी बिश्नोईला बेंचवर बसवू शकतो. त्याच्या जागेवर भारताच्या संघात टीम इंडियाचा प्रिन्स यादवला भारतीय संघामध्ये जागा मिळू शकते. मागच्या सामन्यात टीम इंडियाच्या पराभवाला रवी बिश्नोई हे प्रमुख कारण होते. महत्त्वाच्या वेळी त्याच्या खराब गोलंदाजीने सर्व काही बिघडवून टाकले. तिसऱ्या सामन्यासाठी त्याला संघातून वगळले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
भारतय संघाच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर अभिषेक शर्मा चांगल्या फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे तर इशान किशनने देखील मागील सामन्यात चांगली कामगिरी केली होती. तिलक वर्माने संघासाठी चांगली कामगिरी केली नाही त्यामुळे तिसऱ्या सामन्यामध्ये त्याची ही शेवटची संधी असू शकते. शिवम दुबेने संघासाठी चांगली कामगिरी केली आहे आता संजूला या सामन्यात संधी मिळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती.