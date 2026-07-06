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रवी बिश्नोईचा तिसऱ्या सामन्यातून पत्ता कट! 'या' गोलंदाजाला मिळणार संधी, नजर टाका टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 वर

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये टी20 मालिकेच्या तिसऱ्या सामन्याला काही तासांमध्ये सामना होणार आहे. भारतीय संघाला आगामी मालिकेचा सामना हा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जिंकणे अनिवार्य आहे, त्यामुळे टीम इंडिया प्लेइंग 11 मध्ये बदल करु शकते. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 06, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:11 PM IST
रवी बिश्नोईचा तिसऱ्या सामन्यातून पत्ता कट! 'या' गोलंदाजाला मिळणार संधी, नजर टाका टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 वर
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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रवी बिश्नोईचा तिसऱ्या सामन्यातून पत्ता कट! 'या' गोलंदाजाला मिळणार संधी, नजर टाका टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 वर
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