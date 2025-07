बांगलादेशी अंपायरची पोलखोल, आकाशदीपला दोनदा चुकीचं आउट दिलं, DRS मध्ये स्पष्ट झालं

IND VS ENG 3rd Test : भारत विरुद्ध इंग्लंड (India VS England) यांच्यत 5 सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील तिसरा सामना लॉर्ड्स मैदानात खेळवला जात आहे. शनिवारी या सामन्याचा तिसरा दिवस होता यावेळी बांगलादेशी अंपायर शर्फुद्दौलाच्या खराब अंपायरिंगची पोलखोल करण्यात झाली. यापूर्वी सुद्धा शर्फुद्दौलाने अनेकदा खराब अंपायरिंग करून चुकीचे निर्णय दिलेत ज्यामुळे टीम इंडियाच्या खेळाडूंना नुकसान भोगावं लागलं. शनिवारी लॉर्ड्स टेस्टच्या तिसऱ्या दिवशी पुन्हा एकदा अंपायर शर्फुद्दौलाने दोनदा भारतीय क्रिकेटर आकशदीपला LBW आउट केलं, पण दोन्ही वेळा त्याचा निर्णय चुकीचा ठरला.

सदर घटना भारताच्या पहिल्या इनिंगमधील 114 व्या ओव्हरला पार पडली. जेव्हा आकाशदीपला बांगलादेशी अंपायर शर्फुद्दौलाने LBW आउट दिलं. परंतु भारतीय क्रिकेटरने DRS घेतला ज्यामुळे शर्फुद्दौलाचाय खराब अंपायरिंगची पोलखोल झाला. पहिली घटना 114 व्या ओव्हरच्या दुसर्‍या चेंडूवर घडली जेव्हा ख्रिस वॉक्सचा इन्स्विंग बॉल आकाशदीपच्या पुढच्या पॅडवर गेला. शर्फुद्दौलाने आकाशदीप LBW आउट दिले, परंतु या भारतीय क्रिकेटपटूने ताबडतोब DRS घेतला. रीप्लेने उघड केले की चेंडू स्टंप मिस करत आहे, म्हणून शर्फुद्दौलाला त्याचा निर्णय बदलावा लागला.

एकदा पुन्हा याच ओव्हरच्या पाचव्या बॉलवर क्रिस वोक्सने बॉल पॅडवर टाकला. शर्फुद्दौलाने एकदा पुन्हा आउट देण्यासाठी बोट वर केलं. आकाशदीपला अंपायरने LBW आउट दिलं. आकशदीपने पुन्हा DRS घेतला. रीप्लेमधून पुन्हा अंपायरच्या चुकीच्या निर्णयाची पोलखोल झाली, आणि बॉल स्टंप्स मिस करत असल्याने आकशदीपला नाबाद घोषित करण्यात आलं. भारताकडे डीआरएस होता त्यामुळे आकाशदीप दोनदा वाचला. सोशल मीडियावर शरफुद्दौलाला जोरदार ट्रोल केले जात आहे.

