/IND VS ENG : भारताविरुद्ध पहिल्यांदाच टी20 सीरिज जिंकला इंग्लंडचा संघ, चौथ्या सामन्यात सुद्धा टीम इंडिया पराभूत

IND VS ENG T20 Series : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जात असून यातील चौथा सामना गुरुवारी 9 जुलै रोजी पार पडला होता. या सामन्यात पुन्हा एकदा इंग्लंड संघाने भारताचा दारुण पराभव केला असून इंग्लंडने यासह आता सीरिजमध्ये 3-0 ने आघाडी घेतली आहे. हा इंग्लंडचा भारताविरुद्ध टी20 सीरीजमध्ये मिळालेला पहिला विजय आहे. चौथ्या सामन्यात भारताने पहिल्यांदा फलंदाजी निवडली आणि 20 ओव्हरमध्ये 7 विकेट गमावून 158 धावा केल्या. धावा चेज करताना इंग्लंडने फक्त 13.5 ओव्हरमध्ये 1 विकेट गमावली आणि विजय मिळवला.
इंग्लंडने या सामन्यात एकतर्फी विजय मिळवला. धावा चेज करताना कुठे ही असं वाटलं नाही की सामन्यात ते बॅकफूटला पडलेत. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने सर्वात मोठी खेळी करत 35 बॉलमध्ये 8 चौकार आणि 4 षटकार मारून 79 धावा पूर्ण केल्या. दरम्यान फिल सॉल्टने त्याची साथ देताना 42 बॉलमध्ये 9 चौकार आणि 1 षटकार लगावला. फिलने 59 धावांची कामगिरी केली. दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 68 बॉलमध्ये 146 धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे इंग्लंडने अगदी सहज विजय मिळवला.
चेज करण्यासाठी उतरलेल्या इंग्लंडने 13 धावांच्या स्कोअरवर जॉश बटलरच्या रूपात पहिली विकेट गमावली. केवळ 8 धावा केल्यावर तो अर्शदीप सिंगचा शिकार ठरला. त्यानंतर, इंग्लंडच्या फलंदाजांसमोर भारतीय गोलंदाज हतबल दिसले.
सामन्यात भारताने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र कर्णधार श्रेयस अय्यरने घेतलेला निर्णय भारताचे फलंदाज खरा ठरवू शकले नाहीत. अय्यरने संघासाठी सर्वात मोठी खेळी खेळताना 49 बॉलमध्ये 4 चौकार आणि 5 षटकारांच्या मदतीने नाबाद 80 धावा केल्या.
श्रेयस अय्यर शिवाय टीम इंडियाकडून फलंदाजीत वैभव सूर्यवंशीने 15 धावा केल्या. अभिषेक शर्माने 16 धावा, ईशान किशनने 4 धावा, शिवम दुबेने 22 धावा, तिलक वर्माने 11 धावा, वॉशिंग्टन सुंदरने 5 धावा, अक्षर पटेलने 1 धाव केली. या काळात इंग्लंडसाठी जोफ्रा आर्चर आणि जोश टंग यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या.