/संजू IN, तिलक OUT...भारताला लाज राखण्याची शेवटची संधी! टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार?

IND vs ENG 4th T20 Playing 11 : भारत विरुद्ध इंग्लंड विरुद्ध यांच्यामध्ये टी20 मालिकेमध्ये टीम इंडिया पूर्णपणे फेल झाली आहे. भारताच्या संघाच्या निराशाजनक फलंदाजीमुळे टीमवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. तिलक वर्मा आतापर्यत झालेल्या सामन्यामध्ये एकही सामन्यात चांगली खेळी खेळण्यात अपयशी ठरला आहे तर संजू सॅमसन याने तीन सामन्यांमध्ये चांगली खेळी खेळली नाही त्यामुळे त्याला संघाबाहेर करण्यात आले होते. टीम इंडियाला आता या मालिकेमध्ये अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असल्यास त्यांना पुढील सामना जिंकणे अनिवार्य आहे. भारताच्या संघाने मालिकेमध्ये विजय मिळवण्याची संधी गमावली आहे आता टीम इंडियाला मालिकेमध्ये ड्रॅा करण्याची संधी असणार आहे त्यासाठी पुढील सामना जिंकावा लागेल.
भारताच्या संघाने सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली 2026 चा टी20 विश्वचषक नावावर केला. त्यानंतर नव्या सायकलला सुरुवात करताना बीसीसीआयने सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरुन हटवण्यात आले आणि त्याला संघामधून देखील वगळण्यात आले. आता श्रेयस अय्यरकडे भारतीय संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहेत. भारताच्या संघाने विश्वचषक जिंकल्यानंतर टीम इंडियाला सलग 4 सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आता भारताच्या संघाला मालिकेमध्ये बरोबरी करण्याची संधी आहे त्यासाठी टीम इंडियाला मालिकेचा चौथा सामना जिंकणे गरजेचे आहे, आता भारताचा संघ प्लेइंग 11 मध्ये कोणते बदल करु शकते यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
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तीन सामन्यात खराब कामगिरीमुळे संजूला बाहेर करण्यात आले होते त्याच्या जागेवर वैभवला मागील दोन सामन्यात संधी मिळाली होती. पण वैभव सूर्यवंशी देखील फार काही करु शकला नाही. आता प्रशिक्षक आणि कॅामेंटेटर अभिषेक नायरने तिलक वर्मा पुढील सामन्याच्या प्लेइंग 11 मधून वगळण्याचा सल्ला दिला आहे. अभिषेक नायर म्हणाला की, जर संजूला संधी दिली गेली, तर त्याने त्याच्या पसंतीच्या फलंदाजीच्या स्थानावर, म्हणजेच पहिल्या तीन क्रमांकांवर खेळावे. माझा विश्वास आहे की, जर संघाला संजू सॅमसनला संघात परत आणायचे असेल, तर त्याला अशी फलंदाजीची जागा दिली पाहिजे जिथे तो सर्वोत्तम कामगिरी करू शकेल असे त्यांनी सांगितले.
इशान किशनने देखील फार काही प्रभावी कामगिरी केलेली नाही, त्याने पाच सामन्यात फक्त एक अर्धशतक झळकावले आहे. अभिषेक शर्माने आयर्लंडविरुद्ध चांगली कामगिरी केली पण त्याव्यतिरिक्त त्याने मागील दोन सामन्यात मोठे शॅाट मारण्यासाठी गेला आणि विकेट गमावली. आता भारतीय संघाची संभाव्य प्लेइंग 11 कशी असू शकते खालीलप्रमाणे वाचा.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, तिलक वर्मा/संजू सॅमसन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती