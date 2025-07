'आदर मिळवण्याची संधी शुभमनने गमावली....' करुण नायरला बेंचवर बसवल्यानं मोहम्मद कैफ नाराज

IND VS ENG Test : भारत विरुद्ध इंग्लंड (India VS England) यांच्यात 5 सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील चौथा टेस्ट सामना हा 23 जुलै पासून खेळवला जातोय. मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्ड स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून हा सामना सीरिजमधील अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. या सामन्याचा टॉस इंग्लंडने जिंकून त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे टीम इंडियाला (Team India) फलंदाजीसाठी प्रथम मैदानात यावं लागलं. यावेळी चौथ्या टेस्टमध्ये कर्णधार शुभमन गिलने (Shubman Gill) टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये 3 बदल केले. यात फलंदाज करुण नायरला बेंचवर बसवण्यात आलं. मात्र गिलच्या या निर्णयाबाबत मोहम्मद कैफने (Mohammad Kaif) नाराजी आणि त्याचं स्पष्ट मत व्यक्त केलंय.

मँचेस्टरच्या चौथ्या टेस्ट सामन्यात झालेला टॉस हा इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सने जिंकला असून त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली आहे. तर भारताला यामुळे प्रथम फलंदाजीचं आव्हान मिळालं आहे. 24 वर्षीय खेळाडू अंशुल कंबोज याने भारतीय टेस्ट संघातून इंग्लंड विरुद्ध पदार्पण केलं आहे. त्याला प्लेईंग 11 मध्ये संधी देण्यात आलीये. तर गोलंदाज जसप्रीत बुमराह सुद्धा या सामन्यात खेळणार आहे.

लॉर्ड्समध्ये झालेल्या तिसऱ्या टेस्ट सामन्याच्या तुलनेत टीम इंडियात मोठे बदल झाले आहेत. करूण नायरच्या जागी साई सुदर्शनला संधी देण्यात आली असून दुखापतग्रस्त झालेल्या आकाशदीप आणि नितीशकुमार रेड्डीच्या जागी अंशुल कंबोज आणि शार्दूल ठाकूर यांची प्लेईंग 11 मध्ये एंट्री झालीये.

जवळकपस तब्बल 8 वर्षांनी इंग्लंड सीरिजसाठी फलंदाज करुण नायरची टीम इंडियात एंट्री झाली. भारत विरुद्ध इंग्लंड सीरिज सुरु होण्यापूर्वी झालेल्या सराव सामन्यात त्याने द्विशतक ठोकलं होतं. मात्र लीड्स पासून सुरु झालेल्या सीरिजमधील सुरुवातीच्या तीनही सामन्यात संधी देण्यात आली होती. परंतु यात करुण चांगली कामगिरी करण्यात अयशस्वी झाला. ज्यामुळे कदाचित त्याला मँचेस्टरमध्ये होणाऱ्या चौथ्या सामन्याच्या प्लेईंग 11 चा भाग बनवण्यात आलं नाही. यावरून माजी क्रिकेटर मोहम्मद कैफने नाराजीच्या सुरात ट्विट करून करुणला शुभमन गिलने आणखीन एक चान्स द्यायला हवा होता असं म्हटलं आहे.

माजी भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफने एक्स अकाउंटवर पोस्ट करून लिहिले की, 'आज शुभमन गिलला करुणला पाठिंबा देण्याची संधी होती, जो निराश होता पण आणखी एक संधी मिळायला हवी होती. त्याने करुण नायरला निवडायला हवे होते. कर्णधार म्हणून कठीण निर्णय घेताना आदर मिळवण्याची संधी हुकली'. मोहम्मद कैफच्या या पोस्टनंतर विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

Today was Shubman Gill's chance to back karun who was down but deserved one more chance. He should have picked Karun Nair. Chance missed to earn the respect when it comes to making tough decisions as a leader.

Mohammad Kaif (MohammadKaif) July 23, 2025