/IND vs ENG : मालिकेच्या शेवटच्या सामन्याच्या वेळेत पुन्हा बदल! नोंद करा सामन्याची संपूर्ण माहिती

IND vs ENG 5th Match : भारताच्या संघाने सलग इंग्लंडविरुद्ध तीन सामन्यात झालेल्या पराभवानंतर मालिकेचा शेवटचा सामना आता टीम इंडियाचा शिल्लक आहे. पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाल्यानंतर तीन पराभव भारताच्या पदरात पडला. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये पाच सामन्यांच्या टी20 मालिकेचे आयोजन करण्यात आले होते, आता टीम इंडियाचा शेवटचा टी20 मालिकेचा इंग्लंडविरुद्ध सामना खेळवला जाणार आहे. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये मालिकेचा पाचवा आणि शेवटचा सामना हा 11 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. आता भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये होणाऱ्या मालिकेच्या शेवटच्या सामन्याच्या वेळेमध्ये पुन्हा एकदा बदल करण्यात आला आहे, यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये मालिकेचा शेवटचा सामना शिल्लक आहे या सामन्यामध्ये भारताचा संघाला हा सामना मान सन्मान राखण्यासाठी जिंकावा लागणार आहे. 11 जुलै रोजी टी20 मालिकेचा शेवटचा सामना होणार आहे, चौथा सामना हा 10 वाजता सुरु झाला होता. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाचवा सामना साउथम्पटन येथील 'द रोझ बाऊल'मध्ये होणार आहे. मात्र, मालिकेतील पाचवा आणि अंतिम सामना आता सायंकाळी 7.00 वाजता सुरू होईल. त्यामुळे, भारतीय चाहत्यांना आता रात्री उशिरापर्यंत जागे राहण्याची गरज नाही. टी20 मालिका झाल्यानंतर टीम इंडिया इंग्लंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिका देखील खेळणार आहे यामध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली खेळताना दिसणार आहेत.
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भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये टी20 मालिकेच्या शेवटच्या सामन्याची सुरुवात ही 7.00 वाजता होणार आहे. तर या सामन्याचे नाणेफेक हे 6.30 मिनिटांनी होईल. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही सोनी लिव्ह आणि जिओहॅाटस्टारवर चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. क्रिकेट चाहत्यांनी भारताच्या या खराब कामगिरीमुळे टीम इंडियावर सातत्याने टीका होत आहे.
अंतिम सामना जिंकून भारतीय संघ आपली प्रतिष्ठा वाचवण्याचा प्रयत्न करेल, तर इंग्लंड हा सामना जिंकून मालिकेत निर्भेळ यश मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. टीम इंडियाने साउथम्पटन येथील द रोझ बाऊलमध्ये फक्त एकच टी20 सामना खेळला आहे. हा सामना 2022 मध्ये झाला होता. या सामन्यात भारतीय संघाने इंग्लंडचा 50 धावांच्या मोठ्या फरकाने पराभव केला. भारताच्या संघाने टी20 क्रिकेटची नवी सुरुवात केली आहे पण भारताच्या संघाला सलग दुसऱ्या मालिकेत पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.