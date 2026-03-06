IND vs ENG : साक्षीचा वानखेडेमधील रिएक्शननंतर धोनीचा जुना Video Viral, नेटकरी म्हणाले, 'आता आम्हाला प्रूफ...'

Dhoni Viral Video : टी 20 वर्ल्डकपच्या दुसऱ्या सेमी फायनलमध्ये अटीतटीच्या सामन्यात भारताने इंग्लंडचा पराभव केला. इंग्लंडवरील विजयानंतर भारत टी 20 वर्ल्डकप फायनलमध्ये दाखल झाली आहे. टी 20 वर्ल्डकपमध्ये आता भारताचा सामना न्यूझीलंडसोबत असणार आहे. मुंबईतील वानखेडे मैदानात झालेल्या मॅचमधील महेंद्रसिंग धोनी आणि साक्षीचा एक सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यात धोनी आणि साक्षीची एक रिएक्शन कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.
या मॅचमध्ये जसप्रीत बुमराहने इंग्लंडचा फलंदाजाला बॉल टाकला आणि तो बॉल एक बाउन्स होऊन बुमराहने कॅच केला. हे पाहून साक्षी जागे वरून उडून जोरजोरात टाळ्या वाजत होती. कारण तिला वाटलं इंग्लंडचा खेळाडू आऊट झाला. तेव्हा धोनीने तिला थांबवलं आणि सांगितलं तो आऊट नाही. या व्हिडीओनंतर धोनीचा अजून एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यात त्याने साक्षीचा मॅचदरम्यानचा एक किस्सा सांगितला आहे.
खरंतर, महेंद्रसिंग धोनीचा एक व्हिडीओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर वेगाने व्हायरल होत आहे. धोनीने एक किस्सा सांगताना म्हणाला की, "सामान्यत: साक्षी आणि मी क्रिकेटबद्दल बोलत नाही, पण एकदा एका क्रिकेटचा सामना पाहता असताना एक फलंदाज वाईड बॉलवर बाद होतो, माझी पत्नी म्हणते की तो बाद नाही. जरी फलंदाज तिथून निघून जाऊ लागला. यानंतर, साक्षी म्हणाली की त्याला परत बोलावावे लागेल, वाईडमध्ये स्टंपिंग होत नाही. जेव्हा मी म्हणालो की स्टंपिंग वाईड बॉलमध्ये होते, नो बॉलमध्ये नाही, तेव्हा साक्षी म्हणाली की तुला काहीही माहिती नाही, थर्ड अंपायरला त्याला बोलावावे लागेल. पण जेव्हा मैदानातून परत जातो तेव्हा साक्षी म्हणाली की काहीतरी गडबड आहे."
धोनीचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. साक्षीचे क्रिकेटबद्दलच ज्ञान ऐकून नेटकरी आनंद घेत आहेत. हा व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर @pan_india_memerr नावाच्या अकाउंटवरून पोस्ट करण्यात आला आहे. व्हिडीओ पोस्ट करताना, वापरकर्त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिलंय की, 'भाई नेहमीच योग्य गोष्टी बोलतात.' या व्हिडीओवर नेटकरी कमेंट करत आहेत. एकाने लिहिलंय की, तुम्हाला भाभीचा आत्मविश्वास दिसत आहे का, ती भैयाला सांगत आहे की भैया विकेटकीपर असताना तुम्हाला काहीही माहित नाही. तर दुसऱ्या लिहितोय की, हे फक्त साक्षीच्या गोष्टी आहेत.