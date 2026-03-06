English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  स्पोर्ट्स
  • IND vs ENG : साक्षीचा वानखेडेमधील रिएक्शननंतर धोनीचा जुना Video Viral, नेटकरी म्हणाले, आता आम्हाला प्रूफ...

IND vs ENG : साक्षीचा वानखेडेमधील रिएक्शननंतर धोनीचा जुना Video Viral, नेटकरी म्हणाले, 'आता आम्हाला प्रूफ...'

Dhoni Viral Video : टी 20 वर्ल्डकपमध्ये सेमी फायनलमध्ये भारताने इंग्लंडचा पराभव केला. पण या मॅचमधील धोनीची बायको साक्षीचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो. त्यानंतर धोनीचा अजून एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होतो आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 6, 2026, 07:46 PM IST
IND vs ENG : साक्षीचा वानखेडेमधील रिएक्शननंतर धोनीचा जुना Video Viral, नेटकरी म्हणाले, 'आता आम्हाला प्रूफ...'

Dhoni Viral Video : टी 20 वर्ल्डकपच्या दुसऱ्या सेमी फायनलमध्ये अटीतटीच्या सामन्यात भारताने इंग्लंडचा पराभव केला. इंग्लंडवरील विजयानंतर भारत टी 20 वर्ल्डकप फायनलमध्ये दाखल झाली आहे. टी 20 वर्ल्डकपमध्ये आता भारताचा सामना न्यूझीलंडसोबत असणार आहे. मुंबईतील वानखेडे मैदानात झालेल्या मॅचमधील महेंद्रसिंग धोनी आणि साक्षीचा एक सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यात धोनी आणि साक्षीची एक रिएक्शन कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. 

या मॅचमध्ये जसप्रीत बुमराहने इंग्लंडचा फलंदाजाला बॉल टाकला आणि तो बॉल एक बाउन्स होऊन बुमराहने कॅच केला. हे पाहून साक्षी जागे वरून उडून जोरजोरात टाळ्या वाजत होती. कारण तिला वाटलं इंग्लंडचा खेळाडू आऊट झाला. तेव्हा धोनीने तिला थांबवलं आणि सांगितलं तो आऊट नाही. या व्हिडीओनंतर धोनीचा अजून एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यात त्याने साक्षीचा मॅचदरम्यानचा एक किस्सा सांगितला आहे. 

 

साक्षी आणि मी क्रिकेटबद्दल बोलत नाही, पण...

खरंतर, महेंद्रसिंग धोनीचा एक व्हिडीओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर वेगाने व्हायरल होत आहे. धोनीने एक किस्सा सांगताना म्हणाला की, "सामान्यत: साक्षी आणि मी क्रिकेटबद्दल बोलत नाही, पण एकदा एका क्रिकेटचा सामना पाहता असताना एक फलंदाज वाईड बॉलवर बाद होतो, माझी पत्नी म्हणते की तो बाद नाही. जरी फलंदाज तिथून निघून जाऊ लागला. यानंतर, साक्षी म्हणाली की त्याला परत बोलावावे लागेल, वाईडमध्ये स्टंपिंग होत नाही. जेव्हा मी म्हणालो की स्टंपिंग वाईड बॉलमध्ये होते, नो बॉलमध्ये नाही, तेव्हा साक्षी म्हणाली की तुला काहीही माहिती नाही, थर्ड अंपायरला त्याला बोलावावे लागेल. पण जेव्हा मैदानातून परत जातो तेव्हा साक्षी म्हणाली की काहीतरी गडबड आहे."

धोनीचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. साक्षीचे क्रिकेटबद्दलच ज्ञान ऐकून नेटकरी आनंद घेत आहेत.  हा व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर @pan_india_memerr नावाच्या अकाउंटवरून पोस्ट करण्यात आला आहे. व्हिडीओ पोस्ट करताना, वापरकर्त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिलंय की, 'भाई नेहमीच योग्य गोष्टी बोलतात.' या व्हिडीओवर नेटकरी कमेंट करत आहेत. एकाने लिहिलंय की, तुम्हाला भाभीचा आत्मविश्वास दिसत आहे का, ती भैयाला सांगत आहे की भैया विकेटकीपर असताना तुम्हाला काहीही माहित नाही. तर दुसऱ्या लिहितोय की, हे फक्त साक्षीच्या गोष्टी आहेत.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

Viral VideoInd vs Engmahendra singh dhoniSakshiDhoni Wife Sakshi

