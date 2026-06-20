/IND vs ENG : इंग्लंड दौऱ्यातून हार्दिक पांड्या बाहेर! विराट कोहलीच्या फिटनेसवर प्रश्नचिन्ह

India vs England - Hardik pandya : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये आज मालिकेचा तिसरा सामना खेळवला जात आहे. टीम इंडियाने या मालिकेच्या पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये विजय मिळवून मालिका नावावर केली आहे. आज मालिकेचा तिसरा सामना झाल्यानंतर टीम इंडिया इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. त्याआधी भारतीय संघासाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. भारत एकदिवसीय मालिका झाल्यानंतर टी20 मालिका खेळणार आहे. यामध्ये टीम इंडिया दोन सामने आयर्लंडविरुद्ध खेळणार आहे तर पाच सामने इंग्लंडविरुद्ध खेळणार आहे. याआधी भारतीय संघाच्या दुखापतीबद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे. भारतीय संघाचा महत्वाचा खेळाडू हार्दिक पांड्या दुखापतीमुळे या दौऱ्यातून बाहेर पडला आहे.
अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतून विराट कोहली आणि हार्दिक पांड्या हे संघातून दुखापतीमुळे बाहेर झाले. त्यानंतर आता भारतीय संघातील हार्दिक आणि विराट इंग्लंड दौऱ्यातून देखील बाहेर होणार अशी माहिती समोर आली आहे. मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना हार्दिक पांड्या संघासाठी काही सामने खेळला नाही, तो काही महत्वाच्या सामन्यामधून देखील बाहेर पडला होता त्यामुळे संघाच्या निकालावर देखील त्याचा परिणाम पाहायला मिळाला. भारतीय संघाची जेव्हा इंग्लंड दौऱ्यासाठी बीसीसीआयने घोषणा केली होती त्यावेळी तो पूर्णपणे तंदुरुस्त होता.
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अफगाणिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेच्या पहिल्या सामन्याआधी हार्दिक पांड्याला दुखापत झाली आणि त्यानंतर हे उघड झाले की त्याची दुखापत गंभीर झाली आहे आणि तो इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त होऊ शकणार नाही. हार्दिक पांड्या जखमी आहे हे नक्की झाले आहे त्यामुळे तो आता आगामी मालिका खेळणार नाही पण त्याव्यतिरिक्त विराट कोहलीच्या फिटनेसवर देखील प्रश्नचिन्ह आहे. वृतांच्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की विराट कोहलीची 26 जून रोजी इंग्लंडमध्ये फिटनेस टेस्ट केली जाणार आहे. या कसोटीच्या आधारे विराट इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत खेळू शकेल की नाही हे देखील ठरणार आहे.
या दौऱ्यावर भारतीय संघासाठी आनंदाची बातमी म्हणजेच टीम इंडियाचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह हा पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे. ध्रुव जुरेल, केएल राहुल आणि ऋषभ पंत यांचाही या यादीत समावेश आहे. इंग्लंडकडून वनडे संघात निवड होण्यासाठी या सर्व खेळाडूंना तंदुरुस्त घोषित करण्यात आले आहे.