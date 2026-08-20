/लॉर्ड्सच्या बाल्कनीमध्ये सौरव गांगुली सारखं सेलिब्रेशन.... इंग्लंडला पराभूत करून दिव्यांग संघाने काढलं शर्ट

Lords Cricket Ground : लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियमवरील सौरव गांगुलीचं ते ऐतिहासिक बाल्कनी सेलिब्रेशन भारतीय क्रिकेट फॅन्स कधीच विसरणार नाहीत. जेव्हा त्यांनी इंग्लंडला 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफीमध्ये पराभूत करून लॉर्ड्सच्या बाल्कनीत उभं राहत शर्ट काढून सेलिब्रेशन केलं होतं. भारतीय क्रिकेट संघाचं ते आयकॉनिक सेलिब्रेशन पुन्हा एकदा रिक्रिएट करण्यात आलं आहे. भारतीय मिक्स्ड डिसेबिलिटी संघाने (पुरुषांचा मिश्र-अपंगत्व संघ) 19 ऑगस्ट रोजी लॉर्ड्समध्ये इंग्लंडला सहज पराभूत करून टीशर्ट काढून सेलिब्रेशन केलं.
भारताच्या पुरुष मिक्स्ड डिसेबिलिटी संघाने इंग्लंडच्या पुरुष मिक्स्ड डिसेबिलिटी संघाला 118 धावांनी पराभूत केलं. सात सामन्यांच्या या सीरिजमध्ये 4 -3 ने इंग्लंडच्या नावावर राहिला. लॉर्ड्सवर प्रथम फलंदाजी करताना भारताने या मालिकेतील आतापर्यंतची सर्वोच्च धावसंख्या 4 बाद 206 उभी केली. इतकी मोठी धावसंख्या गाठणे कॅलम फ्लिनच्या संघासाठी अत्यंत कठीण आव्हान ठरले. त्यांचा संपूर्ण संघ अवघ्या 88 धावांत बाद झाल्यामुळे ते विजयाच्या टार्गेटपासून खूपच दूर राहिले.
भारत विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात अनेक खेळाडूंनी भारतीय संघासाठी धावा केल्या. अर्जुन गवरे, मेजर मगराय आणि साई आकाशने क्रिकेटच्या सर्वात प्रतिष्ठित मैदानावर आपल्या खेळाचा भरपूर आनंद घेतला. इंग्लंडच्या गोलंदाजांची घरच्या मैदानावर अशा प्रकारचा पराभव खूपच निराशाजनक ठरला. एल्फी पाइलने दोन बळी घेतले खरे, पण 'इकॉनॉमी रेट' च्या दृष्टीने पाहता, त्यांच्यासाठी हा दिवस काहीसा निराशाजनक ठरला. एल्फी पाइलने दोन विकेट नक्कीच घेतले. इकॉनॉमी रेटच्या बाबतीत त्याच्यासाठी हा दिवस काहीसा निराशाजनक ठरला. सामन्यात विजय झाल्यावर खेळाडू आणि काही सपोर्ट स्टाफनी मिळून लॉर्ड्सच्या बाल्कनीमध्ये उभं राहुल सौरव गांगुली स्टाईलने आयकॉनिक सेलिब्रेशन केलं.
कर्णधार कॅलम फ्लिनने सांगितलं की, 'आमच्यासाठी हा खूप निराशाजनक शेवट आहे. आम्ही या सीरिजमध्ये खूप संघर्ष केला आणि अनेक गोष्टी योग्य केल्या. मला वाटलं होतं की हा सामना जिंकून आम्ही विजयासह ही सीरिज संपवू पण तसं झालं नाही. भारतीय संघाने आज आमच्यापेक्षा चांगला खेळ केला. पण आम्ही या गोष्टीने खुश आहोत की आम्ही ही सीरिज जिंकू शकलो'.
India's Mixed Disability team celebrates its massive 118-run win over their English counterparts in a T20 match at the iconic Lord's Cricket Ground by waving their shirts like Sourav Ganguly famously did way back in 2002!! @dcciofficial pic.twitter.com/gx0cDt9CUQGaurav Gupta August 19, 2026
5 ऑगस्ट : इंग्लंड ने (159-4) भारताला (130-9) 29 धावांनी पराभूत केलं.
7 ऑगस्ट :भारताने (159) इंग्लंडला (147-4) 6 धावांनी पराभूत केलं.
9 ऑगस्ट : भारताने (125-9) इंग्लंडला (117) 8 धावांनी पराभूत केलं.
12 ऑगस्ट : इंग्लंडने (124-8) भारताला (117) 2 धावांनी पराभूत केलं.
15 ऑगस्ट : इंग्लंडने (148-5) भारताला (94) 54 धावांनी पराभूत केलं.
16 ऑगस्ट : इंग्लंडने (154-7) भारताला (136-6) 18 धावांनी पराभूत केलं.
19 ऑगस्ट : भारताने (206-4) इंग्लंडला 18 धावांनी पराभूत केलं.