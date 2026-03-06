IND VS ENG : बुमराहचे ते 12 बॉल, ज्यांनी निश्चित केला इंग्लंडचा पराभव, ठरला मॅचचा टर्निंग पॉईंट

IND VS ENG : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) दुसरा सेमी फायनल सामना हा भारत विरुद्ध इंग्लंड (IND VS ENG) यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात भारताचा गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने (Jasprit Bumrah) पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की तो सध्याच्या घडीचा महान फलंदाज का आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर रंगलेल्या हाय व्होल्टेज सामन्यात धावांचा पाऊस पडत असताना सॅम करन (13.2), वरुण चक्रवर्ती (16) आणि शिवम दुबे (22) सारखे फलंदाज जिथे 10 पेक्षा अधिक इकोनॉमीने धावा करत होते तिथे जसप्रीत बुमराह 8.2 च्या इकोनॉमीने इंग्लंडला गुडघ्यांवर आणलं. भारताचा विजय आणि इंग्लंडचा पराभव या दोघांच्यामध्ये दोन स्पेल सामन्याचे टर्निंग पॉईंट ठरले.
सामन्यातील खरे टर्निंग पॉईंट्स हे जसप्रीत बुमराहने टाकलेले शेवटचे दोन ओव्हर होते. जेव्हा इंग्लंडच्या विजयासाठी वेगाने धावा करण्याची आवश्यकता होती तेव्हा बुमराहने त्याच्या गोलंदाजीने इंग्लंडला घाम फोडला. इंग्लंडच्या इनिंगमधील 16 व्या ओव्हरमध्ये बुमराहने फक्त 8 धावा दिल्या. तर 18 वी ओव्हर या सामन्यातील सर्वात महत्वाची ओव्हर ठरली. यात बुमराहने फक्त 6 धावा दिल्या. महत्वाची गोष्ट म्हणजे बुमराहच्या शेवटच्या ११ बॉलमध्ये इंग्लंडच्या फलंदाजाने फक्त एकच चौकार मारला. त्याच्या अचूक यॉर्कर आणि स्लोअर बॉलनी इंग्लंडच्या पॉवर-हिटरना पूर्णपणे शांत केले. या सामन्यात बुमराहने 4 ओव्हर्स टाकून 33 धावा देत 1 विकेट घेतली.
टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून 253 धावा केल्या आणि विजयासाठी इंग्लंडला 254 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. हे टार्गेट पूर्ण करण्यात इंग्लंडचा संघ अपयशी ठरला आणि टीम इंडियाने 7 धावांनी विजय मिळवला. यासह टीम इंडिया आता वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनलमध्ये पोहोचली असून ते न्यूझीलंड सोबत अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर 5 मार्च रोजी सामना खेळतील.
अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन(विकेटकिपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकिपर), हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद