English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND VS ENG : बुमराहचे ते 12 बॉल, ज्यांनी निश्चित केला इंग्लंडचा पराभव, ठरला मॅचचा टर्निंग पॉईंट

IND VS ENG : बुमराहचे ते 12 बॉल, ज्यांनी निश्चित केला इंग्लंडचा पराभव, ठरला मॅचचा टर्निंग पॉईंट

IND VS ENG : मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर रंगलेल्या सेमी फायनल सामन्यात धावांचा पाऊस पडत असताना जसप्रीत बुमराहने मात्र महत्वाच्या सामन्यात पुन्हा आपल्या गोलंदाजीत कौशल्य दाखवले. त्याने शेवटच्या काही ओव्हर्समध्ये केलेली गोलंदाजी ही मॅचचा टर्निंग पॉईंट ठरली.   

पूजा पवार | Updated: Mar 6, 2026, 03:02 AM IST
IND VS ENG : बुमराहचे ते 12 बॉल, ज्यांनी निश्चित केला इंग्लंडचा पराभव, ठरला मॅचचा टर्निंग पॉईंट
(Photo Credit - Social Media)

IND VS ENG : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) दुसरा सेमी फायनल सामना हा भारत विरुद्ध इंग्लंड (IND VS ENG) यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात भारताचा गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने (Jasprit Bumrah) पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की तो सध्याच्या घडीचा महान फलंदाज का आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर रंगलेल्या हाय व्होल्टेज सामन्यात धावांचा पाऊस पडत असताना सॅम करन (13.2), वरुण चक्रवर्ती (16) आणि शिवम दुबे (22) सारखे फलंदाज जिथे 10 पेक्षा अधिक इकोनॉमीने धावा करत होते तिथे जसप्रीत बुमराह 8.2 च्या इकोनॉमीने इंग्लंडला गुडघ्यांवर आणलं. भारताचा विजय आणि इंग्लंडचा पराभव या दोघांच्यामध्ये दोन स्पेल सामन्याचे टर्निंग पॉईंट ठरले. 

Add Zee News as a Preferred Source

बुमराहने टाकलेले शेवटचे दोन ओव्हर्स : 

सामन्यातील खरे टर्निंग पॉईंट्स हे जसप्रीत बुमराहने टाकलेले शेवटचे दोन ओव्हर होते. जेव्हा इंग्लंडच्या विजयासाठी वेगाने धावा करण्याची आवश्यकता होती तेव्हा बुमराहने त्याच्या गोलंदाजीने इंग्लंडला घाम फोडला. इंग्लंडच्या इनिंगमधील 16 व्या ओव्हरमध्ये बुमराहने फक्त 8 धावा दिल्या. तर 18 वी ओव्हर या सामन्यातील सर्वात महत्वाची ओव्हर ठरली. यात बुमराहने फक्त 6 धावा दिल्या. महत्वाची गोष्ट म्हणजे बुमराहच्या शेवटच्या ११ बॉलमध्ये इंग्लंडच्या फलंदाजाने फक्त एकच चौकार मारला. त्याच्या अचूक यॉर्कर आणि स्लोअर बॉलनी इंग्लंडच्या पॉवर-हिटरना पूर्णपणे शांत केले. या सामन्यात बुमराहने 4 ओव्हर्स टाकून 33 धावा देत 1 विकेट घेतली. 

हेही वाचा : IND VS ENG : अक्षर आणि शिवमचं अप्रतिम कोऑर्डिनेशन! बाउंड्रीवर 'रिले कॅच' चा चमत्कार, Video

 

टीम इंडिया चौथ्यांदा फायनलमध्ये : 

टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून 253 धावा केल्या आणि विजयासाठी इंग्लंडला 254 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. हे टार्गेट पूर्ण करण्यात इंग्लंडचा संघ अपयशी ठरला आणि टीम इंडियाने 7 धावांनी विजय मिळवला. यासह टीम इंडिया आता वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनलमध्ये पोहोचली असून ते न्यूझीलंड सोबत अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर 5 मार्च रोजी सामना खेळतील. 

भारताची प्लेईंग 11:

अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन(विकेटकिपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

इंग्लंडची प्लेईंग 11 :

फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकिपर), हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Ind vs EngT20 World Cup 2026Jasprit BumrahCricket Newsmarathi news

इतर बातम्या

T20 World Cup : टीम इंडियाची टी 20 वर्ल्डकप फायनलमध्ये धडक;...

स्पोर्ट्स