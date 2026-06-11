/IND vs ENG : भारताच्या संघाला मोठ्या धक्का! इंग्लंडविरुद्ध मालिकेतून मॅचविनर खेळाडू बाहेर होणार?

India vs England, Hardik Pandya Injured : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मालिकेचा पहिला सामना हा 3 जून रोजी होणार आहे, या मालिकेत तीन सामने खेळवले जाणार आहेत. त्यानंतर भारताचा संघ हा इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे, यामध्ये भारताचा संघ टी20 आणि वनडे मालिका खेळणार आहे. टीम इंडिया आयर्लंडविरुद्ध दोन टी20 मालिका खेळणार आहे तर तीन एकदिवसीय मालिका आणि पाच टी20 मालिकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मालिकेआधी आता भारताच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. भारताचा मॅचविनर खेळाडू हा आता या मालिकांमधून बाहेर होण्याची शक्यता आहे.
माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की, इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी भारताच्या संघाचा स्टार खेळाडू हार्दिक पांड्या दुखापतीबद्दल चर्चा व्यक्त केली जात आहे. हार्दिक पांड्याला झालेल्या दुखापतीतून बरे होण्यासाठी तीन आठवडे लागणार आहेत. त्यामुळे तो इंग्लंडविरुद्ध होणारी मालिकामधून बाहेर होण्याची शक्यता आहे. जर हार्दिक पांड्या हा इंग्लंडविरुद्ध मालिकेमधून बाहेर झाला तर संघामध्ये त्याची कमकुवतपणा जाणवेल, त्यामुळे त्याच्या जागेवर कोणत्या खेळाडूला संधी मिळणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. जर हार्दिक पांड्या या प्लेइंग 11 मधून बाहेर झाला तर मग त्याच्या जागेवर कोणाला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळणार?
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इंग्लंड दौऱ्यावर नितीश कुमार रेड्डीला देखील स्थान मिळाले आहे, हार्दिक संघातून बाहेर झाला तर मग नितीश कुमार रेड्डीवर मोठी जबाबदारी असेल. परिणामी, अफगाणिस्तानविरुद्धची तीन सामन्यांची मालिका रेड्डीसाठी एक परिक्षा असेल. भारताचा संघ हा 2027 च्या तयारीला सुरुवात करत आहे, त्यामुळे आता हार्दिक पांड्या कधी तंदुरुस्त होईल याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. आगामी विश्वचषक हा दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणार आहे, त्यामुळे भारतीय संघाच्या विश्वचषकावर लक्ष असणार आहे.
भारताच्या संघासाठी ही मालिका महत्वाची असणार आहे टी20 संघाचे टीम इंडियाचे कर्णधारपद हे श्रेयस अय्यर सांभाळणार आहे तर शुभमन गिल हा भारतीय एकदिवसीय संघाचा कर्णधार असणार आहे त्यामुळे सर्वाचे लक्ष हे या मालिकेवर असणार आहे.