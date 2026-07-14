/IND VS ENG ODI : गौतम गंभीर आणि विराट कोहलीत बोलणं बंद? टीम इंडियाच्या सरावादरम्यान नवा वाद

IND VS ENG ODI Series : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात टी20 सीरिजनंतर आता तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजला 14 जुलै पासून सुरुवात होणार आहे. यासाठी भारताचा वनडे संघ काही दिवसांपूर्वीच इंग्लंडमध्ये दाखल झाला असून त्यांनी सीरिजपूर्वी इंग्लंडच्या मैदानावर खूप सराव केला आहे. सध्या या सराव सत्रातील काही व्हिडीओ समोर आले असून यामुळे आता एक नवा वाद सुद्धा समोर आलेला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार बर्मिंघममध्ये सरावादरम्यान हेड कोच गौतम गंभीर आणि दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली यांच्यात अजिबातच बोलणं झालं नाही.
रिपोर्ट्सनुसार हेड कोच गौतम गंभीर एजबेस्टनमध्ये प्रॅक्टिस सेशन दरम्यान जवळपास सर्व सिनियर खेळाडू जसे रोहित शर्मा, शुभमन गिल आणि केएल राहुल सोबत संवाद साधताना दिसला. त्यासंबंधित फोटो आणि व्हिडीओ सुद्धा समोर आले. मात्र विराट कोहली सोबत गौतम गंभीरचं बोलणं झालं आहे असा काही पुरावा सुद्धा मिळालेला नाही. रिपोर्ट्सनुसार टीम इंडियाचा बॅटिंग कोच सितांशु कोटक सुद्धा नेट प्रॅक्टिस दरम्यान विराट आणि गौतम गंभीर यांच्या सोबत वेगवेगळा संवाद साधताना दिसला.
गौतम गंभीर आणि विराट कोहली यांच्यातील संबंध तसे आधीपासूनच तणावाचे राहिलेत. आयपीएलमध्ये दोघांमध्ये खुलेआमपणे वाद सुद्धा झाला होता. मात्र त्यानंतर दोघांमधील तणाव काहीसा मावळा. मात्र गौतम गंभीर भारतीय संघाचा हेड कोच बनल्यापासून विराट कोहलीने टी20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. एजबॅस्टनहून 'टाइम्स नाऊ'ने दिलेल्या वृत्तावरून त्यांच्यातील संवाद तुटल्याचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. तसेच, गंभीर आणि विराट यांच्यातील संवाद बऱ्याच काळापूर्वीच थांबल्याचेही बोलले जात आहे.
पहिली वन-डे - 14 जुलै - भारत विरुद्ध इंग्लंड - बर्मिंगहॅम
दुसरी वन-डे - 16 जुलै - भारत विरुद्ध इंग्लंड - कार्डिफ
तिसरी वन-डे - 19 जुलै - भारत विरुद्ध इंग्लंड - लंडन, लॉर्ड्स
भारतीय संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), के.एल.राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग, सूर्यांश शेंडगे, गुरुनूर ब्रार.
इंग्लंड संघ - हॅरी ब्रुक (कर्णधार), बेन डकेट, ज्यो रुट, जॉस बटलर (विकेटकीपर), जेकब बेथल, जेम्स कोल, टॉम बँटन, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, विल जॅक्स, रेहान अहमद, गस ऍटिक्सन, सॅम कुरन, लियाम डॉसन, जॉश टंग आणि साकिब मेहमूद.