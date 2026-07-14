/आज भारत विरुद्ध इंग्लंड पहिला वनडे सामना, 4 खेळाडूंचा पत्ता कट, कोणाला मिळणार प्लेईंग 11 मध्ये संधी?

IND VS ENG ODI Playing 11 Prediction : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना हा 14 जुलै रोजी होणार आहे. भारतीय संघाने याआधी पाच सामन्यांची टी20 सीरिज सुद्धा खेळली, मात्र यात त्यांना यश आलं नाही. पहिला टी20 सामना हा पावसामुळे रद्द झाला तर उर्वरित चार सामन्यात इंग्लंडकडून भारताचा पराभव झाला. त्यामुळे इंग्लंडने 4-0 ने आघाडी घेत सीरिज जिंकली. त्यानंतर आता भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात वनडे सीरिजला सुरुवात होणार आहे. या सामन्यात भारताचे दिग्गज क्रिकेट विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे पुनरागमन करणार आहेत. तेव्हा या सामन्यात भारताची प्लेईंग 11 कशी असेल यासंदर्भात जाणून घेऊयात.
इंग्लंडच्या एजबेस्टन येथे भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात वनडे सीरिज होणार असून यात शुभमन गिल हा भारतीय संघाचा कर्णधार असणार आहे. या सामन्याच्या फलंदाजीची ओपनिंग शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा हे दोघे करतील. तर याशिवाय विराट कोहली हा नंबर तीनवर खेळेल. श्रेयस अय्यर हा नंबर 4 वर तर केएल राहुल हा नंबर 5 वर खेळणार आहे. यानंतर शिवम दुबे, अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांना संधी मिळेल. गोलंदाजीत जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह यांना संधी मिळेल. तसेच गुरनूर बराड़ याला संधी दिली जाऊ शकते. गुरनूर बराड़ने अफगाणिस्तान विरुद्ध तीन वनडे सामन्यात 7 विकेट मिळवले होते. त्याचा फॉर्म सध्या चांगला सुरु आहे. त्याने श्रीलंका ए विरुद्ध 10 विकेट घेतल्या होत्या.
भारतीय संघ प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव, कुलदीप यादव आणि ईशान किशन यांना बेंचवर बसवू शकते. प्रसिद्ध कृष्णा हा प्लेईंग ११ च्या शर्यतीतून बाहेर होऊ शकतो पण जर तो खेळला तर गुरनूर बराड़ याला बेंचवर बसवावे लागले. मात्र दोघांची तुलना केल्यास इंग्लंडला चकवण्यासाठी गुरनूर बराड़ एक चांगला पर्याय आहे.
जॅकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), सॅम करन, विल जॅक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल राशिद.
शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा.