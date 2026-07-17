/लॉर्ड्स मैदानावर शेवटचा वनडे सामना खेळणार रोहित शर्मा? 2027 वर्ल्ड कप खेळणार नाही?

Rohit Sharma Last ODI Match : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना गुरुवारी पार पडला. या सामन्यात इंग्लंडने भारतावर 4 विकेटने विजय मिळवला आहे. त्यामुळे आता वनडे सीरिज ही 1-1 अशा बरोबरीत आलीये. आता या सीरिजचा शेवटचा सामना हा लॉर्ड्स मैदानावर येत्या रविवारी 19 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. मात्र या सगळ्यात रोहित शर्माच्या चाहत्यांसाठी एक वाईट बातमी समोर आलीये. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार 19 जुलैवरील लॉर्ड्स मैदानावर होणारा इंग्लंड विरुद्ध सीरिजमधील तिसरा वनडे सामना हा रोहित शर्माचा शेवटचा वनडे सामना ठरू शकतो.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआयच्या सिनियर सिलेक्शन कमिटीने रोहित शर्माला सांगितलं आहे की ते इंग्लंड वनडे सीरिजनंतर त्याच्यावरून मूव्ह ऑन करू इच्छितात. रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआयच्या सिनियर सिलेक्शन कमिटी तसेच हेड कोच गौतम गंभीर यांची रोहित शर्मा सोबत मागच्या आठवड्यात एक बैठक झाली. सिलेक्शन कमिटीला आता रोहितच्या जागी यशस्वी जयस्वाल संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या युवा खेळाडूंना टीम इंडियात संधी द्यायची आहे. त्यांनी हे स्पष्ट केलं आहे की 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपसाठी रोहित शर्मा करता त्यांना संघात कोणतीही भूमिका दिसत नाही.
निवड समितीने रोहित शर्माला कळवलं आहे की ते इंग्लंड दौऱ्यानंतर होणाऱ्या वनडे सीरिजमध्ये त्याचा समावेश करण्याचा विचार करत नाहीयेत, किंबहुना त्याला वगळून आता पुढे जाण्याच्या विचारात आहेत. रोहित शर्माने मागच्या काही काळात स्वतःच्या फिटनेसवर काम केले त्यामुळे त्याला पुढील काही काळ वनडे क्रिकेट खेळायचे होते हे स्पष्ट होते, तसेच 2027 चा वनडे वर्ल्ड कप भारताला जिंकवून देण्याचे सुद्धा त्याचे स्वप्न होते. मात्र आता सिलेक्टर कमिटीने रोहित शर्माला त्याच्या संघातील स्थानाबाबत स्पष्ट सांगितल्याने तो वनडे क्रिकेटमधून लवकरच निवृत्ती घेऊ शकतो अशी चर्चा आहे.
इंग्लंड सीरिज दरम्यान रोहित शर्माने बीसीसीआयच्या काही काही अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून तो या निर्णयामुळे नाराज असल्याचं सांगितलं जातंय. रोहितने वर्ल्ड कप 2024 च्या विजयानंतर टी20 क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती, तर मे 2025 मध्ये टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केलेली. त्यामुळे आता रोहीत शर्मा हा फक्त आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये वनडे फॉरमॅटमध्येच खेळतोय.