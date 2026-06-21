/इंग्लंड विरुद्ध वनडे सीरिजसाठी टीम इंडियाची घोषणा! रोहित - विराटची जोडी पुन्हा मैदानात दिसणार

IND VS ENG ODI Series : जुलै महिन्यात भारताचा वरिष्ठ पुरुष क्रिकेट संघ हा इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. याठिकाणी ते वनडे आणि टी20 सीरिज खेळणार आहेत. बीसीसीआयने यापूर्वीच भारत विरुद्ध इंग्लंड टी20 सीरिजसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली होती. आता रविवार 21 जून रोजी इंग्लंड दौऱ्यात होणाऱ्या वनडे सीरिजसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. यात भारताचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहलीचं भारतीय संघात पुनरागमन झालं आहे. अफगाणिस्तान विरुद्ध झालेल्या वनडे सीरिजमध्ये सुद्धा विराटचा भारतीय संघात समावेश होता. मात्र हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीने ग्रस्त असल्याने विराट या सीरिजला मुकला आणि त्याच्या ऐवजी यशस्वी जयस्वालला संधी मिळाली होती. मात्र आता विराट कोहली संघात परतणार असल्याने विराट आणि रोहित या दिग्गज फलंदाजांची जोडी प्रेक्षकांना पुन्हा मैदानात पाहायला मिळेल.
भारतीय संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, टिळक वर्मा (उपकर्णधार), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, वैभव कृष्णा, प्रिन्स यादव
BCCI (BCCI) June 21, 2026
India’s ODI squad for the England tour announced.
Varun Chakaravarthy has been ruled out of the Ireland T20I Series as he continues his rehab at the BCCI COE.
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भारत विरुद्ध इंग्लंड - 14 जुलै - पहिला वनडे सामना - 3: 30 दुपारी
भारत विरुद्ध इंग्लंड - 16 जुलै - दुसरा वनडे सामना - 5: 30 दुपारी
भारत विरुद्ध इंग्लंड - 19 जुलै - तिसरा वनडे सामना - 3: 30 दुपारी