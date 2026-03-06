IND VS ENG : अक्षर आणि शिवमचं अप्रतिम कोऑर्डिनेशन! बाउंड्रीवर 'रिले कॅच' चा चमत्कार, Video

IND VS ENG Semi Final : मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियम भारत विरुद्ध इंग्लंड (IND VS ENG) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) सेमी फायनल सामना गुरुवार 5 मार्च रोजी पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) प्रथम फलंदाजी करून 253 धावा केल्या आणि विजयासाठी इंग्लंडला 254 धावांचं टार्गेट दिलं. दरम्यान इंग्लंडचे फलंदाज मैदानात जम बसवू पाहत असताना अक्षर पटेल (Axar Patel) आणि शिवम दुबे (Shivam Dube) या दोघांनी अप्रतिम कोऑर्डिनेशन करून 14 व्या ओव्हरच्या शेवटच्या बॉलवर इंग्लंडच्या विल जॅकची विकेट घेतली. सध्या या कॅचचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
भारताचा गोलंदाज अर्शदीप सिंह हा चौदाव्या ओव्हरला गोलंदाजीसाठी आला, तेव्हा इंग्लंडचा फलंदाज विल जॅक्स 35 धावांवर खेळत होता आणि मैदानातवर जम बसवत होता. अर्शदीप सिंह ओव्हरच्या सुरुवातीचे तीन बॉल व्हाईट टाकले मात्र सहाव्या ओव्हरला अर्शदीप सिंहच्या बॉलवर विल जॅक्सने बॉल टोलवला आणि तो सीमारेषेबाहेर जाण्यापासून रोखण्यात शिवम दुबे आणि अक्षर पटेलने मोलाची भूमिका बजावली. विल जॅकच्या बॅटमधून निघालेला शॉट सीमारेषेबाहेर जात असताना अक्षर पटेलने बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हवेत उडी मारून बॉल मैदानात ढकलला, तो बॉल जवळ असलेल्या शिवम दुबेने कॅच केला आणि बाउंड्रीवर 'रिले कॅच' चा चमत्कार प्रेक्षकांना पाहायला मिळाला.
Axar Patel stunning effort and Shivam Dube’s able support puts an end to Will Jacks attack T20WorldCup broadcast details https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/U83ZnQJTZt
ICC (ICC) March 5, 2026
टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून 253 धावा केल्या आणि विजयासाठी इंग्लंडला 254 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. हे टार्गेट पूर्ण करण्यात इंग्लंडचा संघ अपयशी ठरला आणि टीम इंडियाने 7 धावांनी विजय मिळवला. यासह टीम इंडिया आता वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनलमध्ये पोहोचली असून ते न्यूझीलंड सोबत अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर 5 मार्च रोजी सामना खेळतील.
इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली, त्यामुळे भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी टीम इंडियाकडून संजू सॅमसनने 89, ईशान किशनने 39, शिवम दुबेने 43, हार्दिक पंड्याने 27, तिलक वर्माने 21 धावा केल्या. टीम इंडियाने 7 विकेट गमावून 253 धावा केल्या. हा टीम इंडियाचा आतापर्यंतच्या टी 20 वर्ल्ड कपमधील सेमी फायनलमध्ये केलेल्या सर्वात मोठा स्कोअर होता. यापूर्वी 2016 मध्ये वेस्ट इंडिज विरुद्ध भारताने 190 धावांची खेळी केली होती. तर इंग्लंडच्या फलंदाजीच्या इनिंगमध्ये टीम इंडियाचा गोलंदाज हार्दिक पंड्याने सर्वाधिक 2, तर जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.