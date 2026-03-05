English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IND VS ENG : 'आम्ही त्यांना शांत करू...' टॉस जिंकताच इंग्लंडच्या कर्णधाराने थोपटले दंड, सूर्याला दिलं चॅलेंज

IND VS ENG Semi Final : मुंबईत सुरु झालेला सेमी फायनलचा टॉस जिंकल्यावर इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने (Harry Brook) टॉस जिंकल्यावर दंड थोपटले आणि वानखेडे स्टेडियमवर बहुसंख्येने आलेल्या फॅन्सना शांत करू म्हटलं.  

पूजा पवार | Updated: Mar 5, 2026, 07:32 PM IST
( Photo Credit : Social Media )

IND VS ENG : भारत विरुद्ध इंग्लंड (IND VS ENG)  यांच्यात 5 मार्च रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा दुसरा सेमी फायनल सामना खेळवला जात आहे.  या सामन्यापूर्वी झालेला टॉस टीम इंडियाने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यामुळे टीम इंडियाला प्रथम फलंदाजीचं चॅलेंज मिळालं आहे. यावेळी इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने (Harry Brook) टॉस जिंकल्यावर दंड थोपटले आणि वानखेडे स्टेडियमवर बहुसंख्येने आलेल्या फॅन्सना शांत करू म्हटलं.  

इंग्लडने टॉस जिंकला : 

भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमी फायनल सामन्याचा टॉस इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय आहे. भारताला प्रथम फलंदाजीचं आव्हान देत इंग्लडच्या कर्णधाराने दंड सुद्धा थोपटले. सुपर ८ मधील शेवटच्या सामन्याच्या तुलनेत इंग्लंडने सेमी फायनलच्या प्लेईंग ११ मध्ये एक बदल केला. रेहान अहमदची जागा जेमी ओव्हरटनने घेतली. यानंतर बोलताना इंग्लंडचा कर्णधार म्हणाला की, 'आम्ही आधी गोलंदाजी निवडू ही एक चांगली खेळपट्टी दिसतेय आणि आशा आहे की आम्ही गोलंदाजीने चांगली सुरुवात करू शकू आणि नंतर धावांचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न करू शकू'. पुढे ब्रुक म्हणाला की, 'आज रात्री भारतीय संघाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देण्यासाठी फॅन्स आले आहेत मला आशा आहे की आम्ही या गर्दीला शांत ठेवू शकू'.

भारताची प्लेईंग 11:

अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन(विकेटकिपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

इंग्लंडची प्लेईंग 11 :

फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकिपर), हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

