IND VS ENG : 'आम्ही त्यांना शांत करू...' टॉस जिंकताच इंग्लंडच्या कर्णधाराने थोपटले दंड, सूर्याला दिलं चॅलेंज

IND VS ENG : भारत विरुद्ध इंग्लंड (IND VS ENG) यांच्यात 5 मार्च रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा दुसरा सेमी फायनल सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यापूर्वी झालेला टॉस टीम इंडियाने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यामुळे टीम इंडियाला प्रथम फलंदाजीचं चॅलेंज मिळालं आहे. यावेळी इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने (Harry Brook) टॉस जिंकल्यावर दंड थोपटले आणि वानखेडे स्टेडियमवर बहुसंख्येने आलेल्या फॅन्सना शांत करू म्हटलं.
भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमी फायनल सामन्याचा टॉस इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय आहे. भारताला प्रथम फलंदाजीचं आव्हान देत इंग्लडच्या कर्णधाराने दंड सुद्धा थोपटले. सुपर ८ मधील शेवटच्या सामन्याच्या तुलनेत इंग्लंडने सेमी फायनलच्या प्लेईंग ११ मध्ये एक बदल केला. रेहान अहमदची जागा जेमी ओव्हरटनने घेतली. यानंतर बोलताना इंग्लंडचा कर्णधार म्हणाला की, 'आम्ही आधी गोलंदाजी निवडू ही एक चांगली खेळपट्टी दिसतेय आणि आशा आहे की आम्ही गोलंदाजीने चांगली सुरुवात करू शकू आणि नंतर धावांचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न करू शकू'. पुढे ब्रुक म्हणाला की, 'आज रात्री भारतीय संघाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देण्यासाठी फॅन्स आले आहेत मला आशा आहे की आम्ही या गर्दीला शांत ठेवू शकू'.
अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन(विकेटकिपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकिपर), हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद