Marathi News
काळ्याबाजारात भारत VS इंग्लंड तिकिटं लाखोंच्या घरात! सर्वसामान्यांचं प्रत्यक्ष सामना पाहण्याचं स्वप्न स्वप्नच राहिलं

IND VS ENG Semi Final : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात 5 मार्च रोजी  मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर वर्ल्ड कपचा सेमी फायनल सामना होणार आहे. या सामन्याच्या तिकिटांसाठी क्रिकेट प्रेमींकडून मोठी मागणी होती. बुक माय शो अंतर्गत विकली जाणारी सर्व तिकीट 4 मार्च रोजी अवघ्या काही क्षणात Sold Out झाली. त्यामुळे काळ्याबाजारात मिळणाऱ्या तिकिटांच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे.    

पूजा पवार | Updated: Mar 4, 2026, 08:54 PM IST
T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप तब्बल 10 वर्षांनी भारतात खेळवला जातोय. ही स्पर्धा आता शेवटच्या टप्प्यात पोहोचली असून याचे सेमी फायनल आणि फायनल असे दोन सामने आता शिल्लक आहेत. गुरुवार 5 मार्च रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारत विरुद्ध इंग्लंड (IND VS ENG) यांच्यात सेमी फायनलचा सामना रंगणार आहे. तेव्हा हा सामना प्रत्यक्ष स्टेडियमवर जाऊन पाहण्यासाठी क्रिकेट प्रेमींमध्ये मोठी उत्सुकतता होती, मात्र सर्व सामान्य प्रेक्षकांचं हा सामना स्टेडियममध्ये जाऊन पाहण्याचं स्वप्न हे स्वप्नच राहिलं. बुधवारी बुक माय शोवर भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमी फायनल सामन्याच्या तिकिटांची विक्री सुरु झाली होती. मात्र अवघ्या काही मिनिटांमध्ये सर्व तिकिटं Sold Out झाली. आता काही फॅन्स तिकीट खरेदीसाठी सेकंडरी मार्केट म्हणजेच काळ्याबाजाराकडे वळले आहेत. मात्र तिकिटांच्या काळ्याबाजाराचं रेट कार्ड हे सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेरचं आहे. 

काही क्षणात तिकिटं Sold Out : 

24 फेब्रुवारी रोजी बुक माय शोवर मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या सेमी फायनल सामन्यांच्या तिकिटांची विक्री सुरु झाली होती. मात्र यावेळी देखील काही मिनिटांमध्ये तिकिटं Sold Out झाली. मात्र भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमी फायनलचा दुसरा फेज 4 मार्च रोजी संध्याकाळी 6 वाजता सुरु झाला. यावेळी तिकीट विक्रीची डिजिटल क्यू ही जवळपास 47 हजारांपर्यंत पोहोचली होती. आमच्या प्रतिनिधीने बुक माय शोवर ऑनलाईन तिकीट खरेदीचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांचा क्रमांक जवळपास 9800 च्या जवळपास होता. मात्र हा क्रमांक 9306 पर्यंत आला आणि तिकिटं Sold Out झाल्याचा मेसेज प्राप्त झाला. 10 ते 15 मिनिटांच्या आतमध्ये दुसऱ्या फेजमधील सर्व तिकिटं Sold Out झाली. त्यामुळे अनेक क्रिकेट फॅन्सचं स्टेडियममध्ये जाऊन भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमी फायनल सामना पाहण्याचं स्वप्न स्वप्नच राहिलं. 

काळ्याबाजारातील तिकिटांचे रेट लाखोंच्या घरात : 

बुक माय शोवर भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमी फायनल सामन्याची तिकिटं ज्या क्रिकेट चाहत्यांना मिळाली नाहीत त्यापैकी अनेकांनी ब्लॅक मार्केट म्हणजेच काळ्या बाजाराकडे त्यांचा मोर्चा वळवला, मात्र तेथील तिकिटांच्या किंमती या सर्व सामान्यांच्या आवाक्या बाहेर आहेत. काळ्याबाजारात सेमी फायनलच्या तिकिटांची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांकडून भारत विरुद्ध सेमी फायनल सामन्यांच्या तिकिटांच्या किंमती या जवळपास 20 हजारांपासून ते 1 लाख 20 हजारांच्या घरात आहेत. वानखेडेवर 5 मार्च रोजी होणाऱ्या सेमी फायनल सामन्यांच्या तिकिटांच्या किंमती या 1 हजार ते जवळपास जास्तीत जास्त 25 ते 30 हजारांपर्यंत होत्या. मात्र त्याच तिकिटांची काळ्याबाजारील किंमत पाहून सर्व सामान्यांचे डोळे मोठे झाले आहेत. 

मिळालेल्या माहितीनुसार वानखेडेवरील सचिन तेंडुलकर स्टॅन्डच्या तिकिटांची किंमत ही जवळपास 18 हजारांपासून ते 30 हजारांपर्यंत आहेत. तर गरवारे स्टॅन्डच्या तिकिटांची किंमत ही जवळपास 25 हजारांपासून सुरु आहेत. तर दिवेचा स्टँडच्या तिकिटांची किंमत ही जवळपास 30 हजारांपासून सुरु आहेत. सेमी हॉस्पिटॅलिटी मिळणाऱ्या तिकिटांची किंमत ही 75 हजारांच्या पुढे आहे. तसेच एमसीए प्रेसिडंट बॉक्समधील तिकिटांच्या किंमती या जवळपास 1 लाख 20 हजारांपर्यंत आहेत. बुक माय शोवरील तिकिटं Sold Out झाली असल्याने काळ्याबाजारातील तिकिटांच्या किंमती या अव्वाच्या सव्वा वाढल्या आहेत. तरी तिकीट खरेदी करणाऱ्या फॅन्सनी काळ्याबाजारातून तिकिटं खरेदी करू नयेत असं आव्हान बुक माय शोने काही दिवसांपूर्वी केली होतं, कारण यामुळे क्रिकेट फॅन्सची लाखो रुपयांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. 

 

