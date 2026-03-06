English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND VS ENG Semi Final : मुंबई झालेला भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमी फायनल सामना पाहण्यासाठी एम एस धोनी, पत्नी साक्षी धोनी सह अनेक सेलिब्रिटी, उद्योगपती आणि आजी माजी क्रिकेटर उपस्थित होते. भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनीची पत्नी साक्षी सोबत एक खूप मजेशीर किस्सा घडला ज्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

पूजा पवार | Updated: Mar 6, 2026, 03:40 AM IST
IND VS ENG : 'अगं थांब ही कॅच नाहीये...', बुमराहने टाकलेल्या डॉट बॉलला कॅच समजून नाचू लागली साक्षी, धोनीची रिऍक्शन कॅमेऱ्यात कैद
(Photo Credit - Social Media)

IND VS ENG Semi Final : मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर गुरुवारी भारत विरुद्ध इंग्लंड (IND VS ENG)  यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) सेमी फायनल सामना पार पडला होता. या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) इंग्लंडवर 7 धावांनी विजय मिळवला. यासह टीम इंडिया आता चौथ्यांदा टी 20 वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये पोहोचली असून ते 8 मार्च रोजी फायनलमध्ये न्यूझीलंडशी भिडणार आहेत. मुंबई झालेला सेमी फायनल सामना पाहण्यासाठी एम एस धोनी, पत्नी साक्षी धोनी सह अनेक सेलिब्रिटी, उद्योगपती आणि आजी माजी क्रिकेटर उपस्थित होते. दरम्यान भारताचा माजी कर्णधार एम एस धोनीची (MS Dhoni) पत्नी साक्षी (Sakshi Dhoni) सोबत एक खूप मजेशीर किस्सा घडला ज्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

नेमकं काय घडलं? 

शेवटच्या 3 ओव्हर्समध्ये इंग्लंडला विजयासाठी 45 धावांची आवश्यकता होती. सामन्याचा रोमांच वाढला होता आणि यावेळी टीम इंडियाला मैदानात जम बसवलेल्या फलंदाजांना बाद करण्याची गरज होती. यावेळी जसप्रीत बुमराहने इंग्लंडचा फलंदाजाला बॉल टाकला आणि तो बॉल एक बाउन्स होऊन बुमराहने कॅच केला. ज्यामुळे इंग्लडला त्या बॉलवर कोणतीही धाव मिळावी नाही. मात्र यावेळी सामना पाहत असलेली माजी कर्णधार महेंद्र सिंह धोनीची पत्नी साक्षीला वाटलं की हा कॅच आहे. त्यामुळे तिने उभं राहुल जल्लोष केला. मात्र त्यावेळी धोनी आणि आसपास उभे असलेल्या मित्रांनी तिची खिल्ली उडवली आणि ते तिच्यावर हसताना दिसले. धोनीने हाताचा इशारा करत तिला खाली बसायला सांगितलं. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. धोनीने यापूर्वी सुद्धा अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितलं होतं की पत्नी साक्षीला क्रिकेटबद्दल खूप माहिती नाहीये, गुरुवारी पार पडलेल्या सामन्यात याचा प्रत्यक्ष अनुभव सर्वांनाच आला असेल. 

पाहा व्हिडीओ: 

बुमराहच्या 2 ओव्हर ठरल्या टर्निंग पॉईंट : 

सामन्यातील खरे टर्निंग पॉईंट्स हे जसप्रीत बुमराहने टाकलेले शेवटचे दोन ओव्हर होते. जेव्हा इंग्लंडच्या विजयासाठी वेगाने धावा करण्याची आवश्यकता होती तेव्हा बुमराहने त्याच्या गोलंदाजीने इंग्लंडला घाम फोडला. इंग्लंडच्या इनिंगमधील 16 व्या ओव्हरमध्ये बुमराहने फक्त 8 धावा दिल्या. तर 18 वी ओव्हर या सामन्यातील सर्वात महत्वाची ओव्हर ठरली. यात बुमराहने फक्त 6 धावा दिल्या. महत्वाची गोष्ट म्हणजे बुमराहच्या शेवटच्या ११ बॉलमध्ये इंग्लंडच्या फलंदाजाने फक्त एकच चौकार मारला. त्याच्या अचूक यॉर्कर आणि स्लोअर बॉलनी इंग्लंडच्या पॉवर-हिटरना पूर्णपणे शांत केले. या सामन्यात बुमराहने 4 ओव्हर्स टाकून 33 धावा देत 1 विकेट घेतली. 

टीम इंडिया चौथ्यांदा फायनलमध्ये : 

टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून 253 धावा केल्या आणि विजयासाठी इंग्लंडला 254 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. हे टार्गेट पूर्ण करण्यात इंग्लंडचा संघ अपयशी ठरला आणि टीम इंडियाने 7 धावांनी विजय मिळवला. यासह टीम इंडिया आता वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनलमध्ये पोहोचली असून ते न्यूझीलंड सोबत अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर 5 मार्च रोजी सामना खेळतील. 

