T20 World Cup : टीम इंडियाची टी 20 वर्ल्डकप फायनलमध्ये धडक; संजू सॅमसन, अक्षर पटेल विजयाचे शिल्पकार

IND VS ENG Semi Final : भारताने सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडचा पराभव करत टी 20 वर्ल्डकपच्या फायनलमध्ये धडक मारली आहे. फायनलमध्ये भारतचा न्यूझीलंडसोबत सामना रंगणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 5, 2026, 11:17 PM IST
IND VS ENG Semi Final : मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियम भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा सेमी फायनल सामना गुरुवार 5 मार्च रोजी पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून 253 धावा केल्या आणि विजयासाठी इंग्लंडला 254 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. हे टार्गेट पूर्ण करण्यात इंग्लंडचा संघ अपयशी ठरला आणि टीम इंडियाने 7 धावांनी विजय मिळवला. यासह टीम इंडिया आता वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनलमध्ये पोहोचली असून भारत आता न्यूझीलंडसोबत अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर 8 मार्च रोजी सामना खेळणार आहे.  

इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली, त्यामुळे भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं.  यावेळी टीम इंडियाकडून संजू सॅमसनने 89, ईशान किशनने 39, शिवम दुबेने 43, हार्दिक पंड्याने 27, तिलक वर्माने 21 धावा केल्या. टीम इंडियाने 7 विकेट गमावून 253 धावा केल्या. संजू सॅमसन, अक्षर पटेल विजयाचे शिल्पकार ठरले. सलग दोन वेळा अर्धशतक करणारा संजूला या सामन्यात शतक करु शकला नाही. सॅमसनने विश्वचषक नॉकआउट सामन्यांमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक वैयक्तिक धावसंख्येच्या विराट कोहलीशी बरोबरी केली. या डावात त्याने ८ चौकार आणि ७ षटकार मारले. 

भारताने रचला इतिहास 

भारत आता टी-20 वर्ल्डकप नॉकआउट सामन्यांच्या इतिहासात सर्वाधिक धावसंख्या असलेला संघ बनला आहे. यापूर्वी, हा विक्रम वेस्ट इंडिजच्या नावावर होता, ज्याने 2012 च्या विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 205 धावा केल्या होत्या. भारत आणि वेस्ट इंडिज हे एकमेव दोन संघ आहेत ज्यांनी विश्वचषक नॉकआउट सामन्यांमध्ये 200 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. नॉकआउट सामन्यांमध्ये 250 धावांचा टप्पा ओलांडणारा भारत जगातील पहिला संघ बनला आहे.

टीम इंडियाचा टी-२० संघ: अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप सिंह, मोहम्मद यादव, मोहम्मद यादव, सनराजन, आर.

इंग्लंडचा टी-२० संघ: फिल साल्ट, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, बेन डकेट, ल्यूक वूड, जोश टंग, जेमी ओव्हरटन.

 

