6,6,6,6.... अभिषेक शर्माने रचला इतिहास, T20 मध्ये रचला Sixes चा 'महारेकॉर्ड', स्टार खेळाडूंना सोडलं मागे

Abhishek Sharma : भारत विरुद्ध इंग्लंड (IND VS ENG) यांच्यात टी20 सीरीजमधील पहिला सामना पार पडला. 1 जुलै रोजी झालेला हा सामना चेस्टर-ले-स्ट्रीटच्या रिवरसाइड ग्राउंडमध्ये खेळवला गेला असून यात भारताचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेकने 6 चौकार आणि तीन षटकार लगावले. त्याने 20 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. अभिषेकची टी20 आंतरराष्ट्रीय करिअरमधील हे 11 वं अर्धशतक होतं. अभिषेकने एकूण 24 बॉलमध्ये 59 धावा केल्या. या खेळीनंतर अभिषेक शर्मा याने T20 मध्ये षटकांचा महारेकॉर्ड केला आहे.
इनिंग दरम्यान अभिषेक शर्माने टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक जबरदस्त रेकॉर्ड केला. आपल्या विस्फोटक फलंदाजीच्या जीवावर अभिषेक शर्माने टी20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये सर्वात कमी बॉलमध्ये 100 षटकार ठोकणारा फलंदाज ठरला आहे. डाव्या हाताच्या या फलंदाजाने फक्त 785 बॉलमध्ये 100 षटकारांचा आकडा पूर्ण केला. यासह अभिषेक शर्माने वेस्टइंडीजचा धाकड फलंदाज एविन लुईस याचा 789 बॉलमध्ये 100 षटकार ठोकण्याचा विक्रम मोडला. या खालोखाल न्यूझीलंडच्या फिन एलनने यापूर्वी 871 बॉलमध्ये तर ऑस्ट्रेलियाच्या टीम डेव्हिडने 931 बॉलमध्ये 100 षटकार ठोकले आहेत. '
785- अभिषेक शर्मा (भारत)
789- एविन लुईस (वेस्टइंडीज)
871- फिन एलन (न्यूझीलंड)
931- टिम डेविड (ऑस्ट्रेलिया)
963- कॉलिन मुनरो (न्यूझीलंड)
1007- सूर्यकुमार यादव (भारत)
अभिषेक शर्मा भारताचा फक्त पाचवा असा फलंदाज आहे ज्याने टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 100 किंवा त्याहून अधिक षटकार लागावलेत. भारतीय फलंदाजांमध्ये अभिषेक शर्मा पूर्वी रोहित शर्मा 205, सूर्यकुमार यादव 205, हार्दिक पांड्या 126 आणि विराट कोहली 124 षटकार ठोकले आहेत. 785 बॉलमध्ये 100 षटकार ठोकणे हा या गोष्टीचा पुरावा आहे की, अभिषेक केवळ वेगाने धावाच करत नाही, तर सातत्याने प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांवर दडपणही कायम राखतो. इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून 7 विकेट गमावून 189 धावांची कामगिरी केली आणि इंग्लंडला विजयासाठी 190 धावांचं टार्गेट मिळालं. मात्र नंतर पावसामुळे अडथळा आल्याने सामना पुन्हा सुरु होऊ शकला नाही आणि त्याला रद्द करण्यात आलं. दोन्ही कर्णधार आपापल्या ड्रेसिंग रूममधून बाहेर आले आणि परत जाण्यापूर्वी त्यांनी हस्तांदोलन केले.