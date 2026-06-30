/बुधवारपासून भारत विरुद्ध इंग्लंड टी20 सीरिजला सुरुवात, कुठे पाहता येणार सामना? जाणून घ्या संपूर्ण शेड्युल

IND VS ENG T20 Cricket : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा विजेता संघ असलेल्या टीम इंडियाचा आयर्लंड विरुद्ध नुकत्याच झालेल्या टी20 सीरिजमध्ये 0-2 ने पराभव झाला. आयर्लंडने टी20 क्रिकेटच्या इतिहासात टीम इंडियाला प्रथमच पराभूत केलं. त्यामुळे भारतीय संघाचा लाजिरवाणा पराभव झाल्याने त्यांच्यावर टीका सुद्धा करण्यात आली. आता भारतीय संघ इंग्लंड दौऱ्यावर गेला असून येथे ते भारत विरुद्ध इंग्लंड पुरुष संघात पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळणार आहेत. बुधवार 1 जुलै पासून या भारत - इंग्लंड टी20 सीरिजला सुरुवात होईल.
टी20 सीरीजचा पहिला सामना हा बुधवारी 1 जुलै रोजी चेस्टर-ले-स्ट्रीट च्या रिवरसाइड ग्राउंडमध्ये खेळवला जाणार आहे. आयर्लंड विरुद्ध टी20 सीरिजमध्ये लाजिरवाणा पराभव झाल्यावर आता टीम इंडिया इंग्लंड विरुद्ध पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळण्यासाठी मैदानात उतरेल. दुसरीकडे इंग्लंडचा संघ भारताविरुद्ध खेळणार असल्याने खूप उत्सुक आहे कारण या दोघांचा आमनासामना हा आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या सेमी फायनलमध्ये झाला होता. या सामन्यात टीम इंडियाने विजय मिळवून फायनलमध्ये धडक दिली होती. त्यानंतर न्यूझीलंडला धूळ चारून भारतीय संघाने सलग दुसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कप जिंकण्याचा विक्रम नावावर केला.
1 जुलै : पहला टी20 सामना – रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर ले स्ट्रीट
4 जुलै : दूसरा टी20 सामना – ओल्ड ट्रॅफर्ड, मैनचेस्टर
7 जुलै : तीसरा टी20 सामना – ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम
9 जुलै : चौथा टी20 सामना – काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल
11 जुलै : पाचवा टी20 सामना – रोज़ बाउल, साउथॅम्पटन
भारत विरुद्ध इंग्लंड टी20 सीरिजमध्ये पहिला सामना हा रात्री 10 वाजता सुरु होईल. इंग्लंडच्या विविध शहरांमध्ये हे सामने खेळवले जाणार असल्याने त्याच्या वेळेत बदल होणार आहेत. भारत विरुद्ध इंग्लंड टी20 दुसरा सामना हा संध्याकाळी 7 वाजता, तर पुन्हा तिसरा टी20 सामना हा रात्री 10 वाजता सुरु होणार आहे. चौथा भारत विरुद्ध इंग्लंड टी20 सामना हा रात्री 10 वाजता तर पाचवा सामना हा संध्याकाळी 7 वाजता खेळवला जाईल.
भारत विरुद्ध इंग्लंड टी20 सीरिजचं लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV अँप आणि वेबसाईटवर होणार आहे. तर भारत विरुद्ध इंग्लंड टी20 सीरिजचे सर्व सामने हे टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स चॅनलवर दाखवला जाईल.