/IND VS ENG : 0,0,0,0,0,0… भारतीय संघाची दमदार सुरुवात, अर्शदीप सिंहने टाकली ऐतिहासिक ओव्हर, अशी कामगिरी करणारा दुसरा भारतीय

IND VS ENG : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात सुरु असलेल्या पाच सामन्यांच्या सीरिजमधील तिसरा सामना 7 जुलै रोजी खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. नॉटिंघमच्या ऐतिहासिक ट्रेंट ब्रिज मैदानावर खेळल्या जात असलेल्या सामन्यात वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंह याने आपल्या गोलंदाजीने इतिहास रचला. गोलंदाज अर्शदीप सिंहकडे इनिंगची पहिली ओव्हर टाकण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. अर्शदीपने पहिलीच ओव्हर मेडन टाकली. इंग्लंडचा स्टार ओपनर फिल सॉल्ट हा अर्शदीपच्या इन-स्विंग गोलंदाजी आणि आउट-स्विंग गोलंदाजी समोर पूर्णपणे भेदरलेला दिसला ज्यामुळे सुरुवातीच्या 6 बॉलमध्ये एकही धाव आली नाही.
गोलंदाज अर्शदीप सिंहने या मेडन ओव्हर सह त्याच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय करिअरमध्ये एक मोठी उपलब्धी मिळवली. त्याच्या करिअरमधील ही दुसरी वेळ होती जेव्हा त्याने इनिंगची पहिलीच ओव्हर मेडन टाकली. या कामगिरीसह T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतासाठी एकापेक्षा जास्त वेळा इनिंगमधील पहिली ओव्हर 'मेडन' टाकणारा तो इतिहासातील केवळ दुसरा गोलंदाज ठरला आहे. टी20 क्रिकेटमध्ये भारतासाठी इनिंगमधील हिली ओव्हर मेडन टाकण्याच्या बाबतीत अनुभवी स्विंग गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार अव्वल स्थानावर आहे. भुवनेश्वरने त्याच्या करिअरमध्ये हा पराक्रम तब्बल 6 वेळा केलाय तर अर्शदीप सिंहने दोनवेळा हा विक्रम केला असून तो या लिस्टमध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे.
भुवनेश्वर कुमार: 6 वेळा
अर्शदीप सिंह: 2 वेळा
हरभजन सिंह: 1 वेळा
हार्दिक पंड्या: 1 वेळा
अक्षर पटेल: 1 वेळा
दीपक चाहर: 1 वेळा
मोहम्मद सिराज: 1 वेळा
आशीष नेहरा: 1 वेळा
प्रवीण कुमार: 1 वेळा
बरिंदर सरन: 1 वेळा
भारताची प्लेईंग 11 : अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, राजकुमार यादव, वरुण चक्रवर्ती
इंग्लंडची प्लेईंग 11 : फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग.