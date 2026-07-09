/IND VS ENG : इंग्लंड विरुद्ध करो वा मरोचा सामना FREE मध्ये कुठे पाहाल लाईव्ह? जाणून घ्या संपूर्ण डिटेल्स

IND VS ENG T20 Series : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात 9 जुलै रोजी पाच सामन्यांच्या सीरिजपैकी चौथा सामना खेळवला जाणार आहे. सुरुवातीच्या तीन सामन्यांपैकी पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाला इंग्लंड विरुद्ध मोठा पराभव मिळाला. सध्या इंग्लंडने या सीरिजमध्ये 2-0 ने आघाडी घेतली आहे. सीरिजमधील केवळ दोन सामने शिल्लक राहिल्याने टीम इंडिया हा सामना जिंकू तर शकणार नाही, मात्र उर्वरित दोन सामने जिंकून त्यांच्याकडे सीरिज बरोबरीत सोडवण्याची संधी आहे. तेव्हा इंग्लंड विरुद्धचा चौथा सामना हा टीम इंडियासाठी करो वा मरोचा असेल. तेव्हा हा सामना फ्रीमध्ये कुठे पाहता येणार याविषयी जाणून घेऊयात.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात चौथ्या टी20 गुरुवार 9 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार या सामन्याला रात्री 10 वाजता सुरुवात होईल. तर या सामन्याचा टॉस 9:30 वाजता होणार आहे.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात चौथा सामना हा टी20 ब्रिस्टलच्या काऊंटी ग्राउंड स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.
भारत विरुद्ध इंग्लंड चौथा टी20 सामना हा भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह दाखवला जाईल. मात्र याठिकाणी तुम्हाला सामना पाहण्यासाठी पैसे खर्च करावे लागतील. तर भारतात डीडी च्या फ्री डिशवर या सामन्याचं प्रसारण केलं जाईल. इथे भारत विरुद्ध इंग्लंड सामना फ्रीमध्ये पाहता येईल.
सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग हे जिओ हॉटस्टारवर होणार असून मोबाईल, लॅपटॉप आणि स्मार्ट टीव्हीवर तुम्ही सामने पाहू शकता. जर तुम्हाला मोबाईलवर हा सामना लाईव्ह पाहायचा असेल आणि जर तुमच्याकडे जिओचं सिम असेल तर त्यात 399 किंवा त्याच्याहून अधिकच रिचार्ज करू शकता. यामुळे हॉटस्टारचं सब्स्क्रिप्शन फ्रीमध्ये मिळतं. यामाध्यमातून तुमाझी मोबाईलवर सामना फ्री मध्ये पाहू शकता.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, तिलक वर्मा/संजू सॅमसन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती
फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हॅरी ब्रूक (कप्तान), जॅकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोश टंग, सोनी बेकर, रेहान अहमद, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, साकिब महमूद, ल्यूक वुड