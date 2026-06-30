'वैभवला संघात सामील करणं आव्हानात्मक असेल', इंग्लंड सीरिजपूर्वी काय म्हणाले सुनील गावसकर?

Sunil Gavaskar On Vaibhav Sooryavanshi : भारत विरुद्ध इंग्लंड टी20 सीरिजला 1 जुलै पासून सुरुवात होणार आहे. इंग्लंडच्या मैदानावर ही सीरिज खेळवली जाणार असून या पाच सामन्यांच्या सीरिजकडे क्रीडा विश्वाचं लक्ष आहे. याची दोन प्रमुख कारणं म्हणजे भारतीय संघाला नुकतंच आयर्लंड विरुद्ध लाजिरवाण्या पराभवाला समोरं जावं लागलं होतं त्यामुळे ते इंग्लंड विरुद्ध कसे कमबॅक करतात हे पाहणं महत्वाचं आहे. तर दुसरं म्हणजे 15 वर्षांचा स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी हा इंग्लंड विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करण्याची शक्यता आहे. असं झालं तर तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा इतक्या कमी वयाचा पहिला खेळाडू ठरेल. वैभव सूर्यवंशी आयर्लंड टी20 सीरिजमध्ये पदार्पण करेल अशी अपेक्षा होती मात्र तसं झालं नाही. त्यामुळे सर्वाचं लक्ष आता भारत विरुद्ध इंग्लंड सीरिजकडे लागलंय.
भारताचे दिग्गज फलंदाज सुनील गावसकर यांनी सोमवारी मेनी केलं की भारताचं सध्याच्या मजबूत सलामी फलंदाजी क्रमवारीत वैभव सूर्यवंशीला स्थान देणं अवघड वाटत आहे. मात्र त्यांनी वैभव सूर्यवंशीच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्याच्या पदार्पणाचं समर्थन केलं. गावसकर म्हणाले की, सूर्यवंशी यांच्या निर्भय शैलीमुळे यजमान संघाला धक्का बसू शकतो.
15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने आयर्लंड विरुद्ध पदार्पण केलं नाही. भारत विरुद्ध आयर्लंड सीरिजमध्ये त्याला 0-2 ने पराभूत व्हावं लागलं. मात्र गावसकर यांना वाटते की वरिष्ठ खेळाडूंसोबत ड्रेसिंग रूममध्ये घालवलेला वेळ त्यांच्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरला आहे आणि इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सीरिजमध्ये ते एक 'सरप्राईज पॅकेज' ठरू शकतं.
सुनील गावसकर यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना म्हटले की, 'तो (वैभव सूर्यवंशी) पहिला सामना खेळेल अशी मला अपेक्षा आहे, कारण एका नवीन सीरिजला सुरुवात होत आहे आणि तो संघाला दमदार सुरुवात करून देऊ शकतो. आयर्लंडविरुद्धच्या सीरिजमधील पराभवानंतर सावरून उठण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे.
सुनील गावसकर म्हणाले की, 'त्याला संघात कसे सामील करायचे हे ठरवणे खरोखरच कठीण आणि आव्हानात्मक काम असेल, कारण अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन या दोघांनीही उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. ज्या जोडीने चांगली कामगिरी केलीये. त्या जोडीला तुम्ही नक्कीच तोडू इच्छित नाही'.