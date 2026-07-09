इंग्लंड विरुद्ध पराभवानंतर स्टेडियम बाहेर चाहत्यांनी दिल्या 'We Want Sanju' च्या घोषणा, गौतम गंभीरची रिऍक्शन व्हायरल

IND VS ENG T20 Cricket : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जात असून यातील तिसरा सामना मंगळवारी पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाचा पुन्हा इंग्लंड संघाकडून दारुण पराभव झाला. कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात आयर्लंड विरुद्ध सीरिजमध्ये झालेल्या पराभवानंतरचा हा सलग चौथा पराभव होता. इंग्लंड विरुद्ध पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला. तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग ११ मध्ये बदल करून १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला स्थान देण्यात आलं. मात्र त्याबदल्यात टी २० वर्ल्ड कप २०२६ भारताला जिंकवून देण्यात मोलाचं योगदान असणाऱ्या आणि अनुभवी सलामीवीर फलंदाज संजू सॅमसन याला मात्र बेंचवर बसवण्यात आलं. इंग्लंड विरुद्ध सलग दुसरा पराभव झाल्यावर टीम इंडिया स्टेडियममधून बाहेर निघत असताना चाहत्यांनी टीम इंडियाच्या हेड कोच आणि उपकर्णधारासमोर 'आम्हा संजू हवाय' (We Want Sanju) अशा घोषणा दिल्या. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या विजयात संजू सॅमसनचं मोलाचं योगदान होतं. त्याने नॉकआउट सामन्यात टीम इंडियासाठी जबरदस्त खेळी केली. तर सेमी फायनल आणि फायनलमध्ये सुद्धा त्याने 95 हून अधिक धावांची खेळी करून संघाला विजय मिळवून दिला. यात त्याला प्लेअर ऑफ द सीरिजचा पुरस्कार सुद्धा मिळाला. मात्र वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी देण्यासाठी संजू सॅमसनला बेंचवर बसवण्यात आलं. आयपीएल आणि श्रीलंका विरुद्ध झालेल्या ट्राय सीरिजमध्ये आपल्या फलंदाजीने गोलंदाजांना घाम फोडणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीची बॅट मात्र इंग्लंड सीरिजमध्ये अद्याप शांतच आहे. पहिल्या सामन्यात वैभवने 14 तर दुसऱ्या सामन्यात त्याने 13 धावा केल्या. तसेच टीम इंडियाला दुसऱ्या सामन्यात 1 धावाने तर तिसऱ्या सामन्यात 125 धावांनी पराभव मिळाला आहे. त्यामुळे संजू सॅमसनचे चाहते त्याला प्लेईंग 11 मध्ये पुन्हा संधी मिळावी अशी मागणी करताना घोषणा देत होते.
भारतीय संघ इंग्लंडनंतर पुढे झिम्बाब्वे विरुद्ध टी 20 सीरिज खेळणार आहे. दोन दिवसांपूर्वी यासीरिजसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र यात संजू सॅमसनला स्थान देण्यात आलेलं नाहीये. त्यावरून सुद्धा संजूचे चाहते नाराज आहेत. क्रिकेटर अजिंक्य रहाणेने सुद्धा इंस्टाग्रामवर पोस्ट करून संजू सॅमसनला झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी निवडलेल्या संघात स्थान दिलं नाही मी आशा करतो की यासंदर्भात संजूशी सविस्तर बोलणं झालेलं असेल. इंग्लंडच्या तिसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाचा पराभव झाल्यावर कोच गौतम गंभीर आणि उपकर्णधार तिलक वर्मा टीम बसमध्ये जात असताना स्टेडियम बाहेर 'आम्हा संजू हवाय' (We Want Sanju) अशा घोषणा दिल्या.